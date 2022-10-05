Ян Веселы: «Перешел в «Барселону» из-за Ясикявичюса, он похож на Желько Обрадовича»

Новобранец «Барселоны» отдал должное главному тренеру команды .

«Ясикявичюс был одной из причин, по которой я перешел в «Барселону». По философии и пониманию баскетбола он похож на Желько Обрадовича.

Они оба тренеры-перфекционисты, которые прекрасно понимают, что в баскетболе важны мелкие детали. Иногда кто-то дает больше свободы игрокам, а кто-то – наоборот. Но, в конце концов, у тренеров есть свои правила, им нужно следовать на площадке», – заявил Веселы.

Веселы играл под руководством Обрадовича в с 2014 по 2020 год. Ясикявичюс считается одним из учеников легендарного тренера.

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