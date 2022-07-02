Итудиса избрали президентом совета главных тренеров Евролиги, Сферопулос – вице-президент

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Желимир Обрадович Пабло Ласо Димитрис Итудис Яннис Сферопулос Баскетбол

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис избран президентом совета главных тренеров Евролиги.

Яннис Сферопулос назначен вице-президентом совета.

Избрание Итудиса и Сферопулоса состоялось путем голосования во время конгресса тренерского совета, который прошел в турецкой Анталии.

Итудис и Сферопулос сменили Желько Обрадовича и Пабло Ласо соответственно. 

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