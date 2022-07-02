Итудиса избрали президентом совета главных тренеров Евролиги, Сферопулос – вице-президент

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис избран президентом совета главных тренеров Евролиги.
Яннис Сферопулос назначен вице-президентом совета.
Избрание Итудиса и Сферопулоса состоялось путем голосования во время конгресса тренерского совета, который прошел в турецкой Анталии.
Итудис и Сферопулос сменили Желько Обрадовича и Пабло Ласо соответственно.
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