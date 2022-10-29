Димитрис Итудис повторил достижение Желько Обрадовича

выиграл все пять матчей на старте нынешнего сезона Евролиги.

В последний раз турецкая команда начинала регулярный чемпионат Евролиги с 5-0 в сезоне-2013/14, когда команду возглавлял .

Итудис был назначен главным тренером «Фенербахче» в минувшее межсезонье. Ранее он на протяжении восьми лет возглавлял ЦСКА и дважды привел московский клуб к титулу чемпиона (2016, 2019).

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