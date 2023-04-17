Остин Ривз прокричал «Да, это я!» после очередного попадания в матче с «Мемфисом»

Теги Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз стал одним из главных героев первого матча серии с «Мемфисом» (128:112, 1-0).

В дебютном для себя матче плей-офф Ривз набрал 23 очка и 4 передачи при 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.  

После одного из попаданий Ривз прокричал «I’m HIM» («Да, это я!», используется человеком, который хочет выразить уверенность в собственных силах – Sports.ru).

В четвертой четверти Остин реализовал все 5 бросков с игры.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

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9 комментариев

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Dienamiks
Красаучык
+17
-1
+16
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Mr.BadGuy
Надо чтобы он в 7 игре, после победного баззера в падении встал окровавленный как Рокки из первой части, с огромными гематомами на глазах и кричал имя своей девушки
+13
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Синяя_Борода
Сегодня прям можно. Парень был в огне!
+8
0
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Frost Knight
Ответ stereodamage!
Не, I’m Him - это устоявшееся выражение в английском, как раз в околоспортивной среде часто употребимое, хотя и довольно свежее
типа, "я - тот самый парень", это тоже не совсем, но ближе к тексту
+6
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+6
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stereodamage!
Ответ Алекс Баландин
Разве он кричит не "Ам хие" , то есть "я здесь"? ( Это даже логичней б звучало)
Не, I’m Him - это устоявшееся выражение в английском, как раз в околоспортивной среде часто употребимое, хотя и довольно свежее
+4
0
+4
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Evincive
Растёт парнишка. Так держать!
+3
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stereodamage!
Ответ Frost Knight
типа, "я - тот самый парень", это тоже не совсем, но ближе к тексту
Типа того, даже ТОТ САМЫЙ парень.
0
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