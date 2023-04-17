Легкий форвард «Лейкерс» стал одним из главных героев первого матча серии с « » (128:112, 1-0).

В дебютном для себя матче плей-офф Ривз набрал 23 очка и 4 передачи при 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.

После одного из попаданий Ривз прокричал «I’m HIM» («Да, это я!», используется человеком, который хочет выразить уверенность в собственных силах – Sports.ru).

В четвертой четверти Остин реализовал все 5 бросков с игры.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда