Десмонд Бэйн: «Хатимура провел лучший матч в карьере. Посмотрим на него во втором»

Форвард « » назвал игру ключевым фактором победы «Лейкерс» в первом матче серии между командами.

«Наш план на игру подразумевал, что мы позволяем ему бросать. Хатимура воспользовался возможностью. Надо отдать ему должное.

Он провел, наверное, лучший матч в карьере. Но серия состоит из семи игр. Посмотрим на него во второй встрече в среду», – заявил Бэйн.

Хатимура набрал 29 очков и 6 подборов. Он провел на паркете 30 минут и реализовал 11 из 14, в том числе 5 из 6 из-за дуги.

Руи набрал 9 очков в четвертой четверти. Он повторил клубный рекорд Майкла Томпсона по очкам для запасного игрока в матче плей-офф.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда



