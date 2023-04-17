Десмонд Бэйн: «Хатимура провел лучший матч в карьере. Посмотрим на него во втором»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Руи Хатимура Десмонд Бэйн Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Десмонд Бэйн назвал игру Руи Хатимуры ключевым фактором победы «Лейкерс» в первом матче серии между командами.

«Наш план на игру подразумевал, что мы позволяем ему бросать. Хатимура воспользовался возможностью. Надо отдать ему должное.

Он провел, наверное, лучший матч в карьере. Но серия состоит из семи игр. Посмотрим на него во второй встрече в среду», – заявил Бэйн.

Хатимура набрал 29 очков и 6 подборов. Он провел на паркете 30 минут и реализовал 11 из 14, в том числе 5 из 6 из-за дуги.

Руи набрал 9 очков в четвертой четверти. Он повторил клубный рекорд Майкла Томпсона по очкам для запасного игрока в матче плей-офф.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

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26 комментариев

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Гарун Алиев
Зато Леброн и Дэвис провели не лучший матч,на них тоже заодно посмотрите)))
+60
-2
+58
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armageddon123456
Ну так смотрите, может не заметите как вам авоську Дед и Дэвис накидают, да и ДиЛо бросок поймает.
+26
-2
+24
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Djoyin
В этом составе у Lakers человек шесть может вот так выстрелить, как сегодня Хачимура
+23
-1
+22
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frenemy
Серия состоит из семи игр при условии, что команды выигрывают по 3 каждая
+14
-1
+13
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RAMIK
Ответ Vagant
8. Эй Ди, Брон, Ди Ло, Ривз, Бизли, Хатимура, Лонни, Мо
Шредер
+11
-1
+10
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Killyr
если собираетесь наблюдать всю серию, то к меня для вас плохие новости: любой может выдать отдельный матч жизни, особенно, если противник наблюдает. Настрой не Гризли, но мишек Тедди.
+11
-1
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Гарун Алиев
Зато Леброн и Дэвис провели не лучший матч,на них тоже заодно посмотрите)))
да ну как сказать. Дэвис просто после риска повреждения не лез шашки наголо. Но у него 6 блоков и 5+ подборов на чужом щите при проценте с игры тоже выше 50%. Просто вклад Дэвиса в игру чуть потерялся за невероятными перформансами Хатимуры и Ривза в концовке
+7
0
+7
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C4clutch
Ответ Starkom
Странный какой-то план на игру. Руи хейтили за всё, что угодно, кроме отсутствия броска.
В последнее время они все так говорят, мол так-то игрок А бездарь, но именно поэтому наш план на игру был дать ему бросать. Что ж он попал, повезло. Ну типа такие майнд геймс, чтоб соперник не расслаблялся.
+6
0
+6
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Vagant
Хатимура - ролевик. Украл одну игру в ПО - честь и хвала. Не будут за счет него подстраховку в защите выстраивать - уже план Хэма победил.
+5
-1
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Archer_Great
Матч №2, все повторяется, опять дают брость Руи, он пользуется возможностями с отличным процентом реализации. Набирает 20+ очков, вновь став тем самым фактором Х.
Бэйн: "Ну как бы да, план то был хорош и мы его придерживались, главное выключили Дэвиса и Леброна. Остальное придет"
Матч № 3, и снова здравствуйте, Ривз с Руи руинят оборону Мемфиса, став лучшим молодым дуэтом дебютантов ПО в истории ЛАЛ (ну или еще какая-нибудь притянутая за уши регалия)
Бэйн: "Мы все делаем правильно, лидеры Лэйкерс не находят ритм игры, а Ривз с Хатимурой уже всё"
Репортер: "Но ведь счет 3-0!"
Бэйн: "Мы верим в нашу стратегию. Тем более на 4й матч вернется Морэнт. С нами ДЖА!"
Матч № 4. Удивительно, но стратегия сработала. Да и Джа выдал первый за 10 последних игр матч в искрометном стиле
Бэйн: "Система работает, мы надломим им хребет, ведь 5 матч будет у нас дома"
Матч № 5. Опять двадцать пять (очков набрал каждый из пары Руи-Ривз). Мемфис уезжает на рыбалку
Бэйн: "Да, мы проиграли, но показали всем остальным командам, как нужно закрывать лидеров ЛАЛ. Да, Остин и Хачимура выдали серию всей своей жизни, но..Посмотрим, как они продолжат играть в ПО"
+4
0
+4
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starina1
Кстати, ЛеБрон оказался 4-й по результативности в своей команде, и 6-й с обеих команд. Такое когда-нибудь было? Это к тому, что двое из его команды, как минимум, выпрыгнули из штанов. Ну тем интереснее.
+4
0
+4
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Алексей Сулакин
Предлагаю посмотреть на Бэйна в отсутствии Моранта... Слишком самоуверенный и наглый коммент, как будто против Руи и защищаться то не зачем было(да онии не делали этого надо признать по началу)
+6
-2
+4
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veredrim
Ответ starina1
Кстати, ЛеБрон оказался 4-й по результативности в своей команде, и 6-й с обеих команд. Такое когда-нибудь было? Это к тому, что двое из его команды, как минимум, выпрыгнули из штанов. Ну тем интереснее.
Было. Такое было нередко в первые сезоны Лебыча в Лейкерс, когда он основным PG играл, а скорили Кузма/Ингрэм/Дэвис/центровые и пр. Да и в Хит в первые сезоны я подобное помню, причем даже в плей-офф.
+4
0
+4
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Vagant
Ответ Djoyin
В этом составе у Lakers человек шесть может вот так выстрелить, как сегодня Хачимура
8. Эй Ди, Брон, Ди Ло, Ривз, Бизли, Хатимура, Лонни, Мо
+7
-3
+4
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Vagant
Ответ starina1
Кстати, ЛеБрон оказался 4-й по результативности в своей команде, и 6-й с обеих команд. Такое когда-нибудь было? Это к тому, что двое из его команды, как минимум, выпрыгнули из штанов. Ну тем интереснее.
Редко, но бывает. В ПО его серия 10+ очков по времени длится меньше, чем в регулярке.
+4
-1
+3
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Djoyin
Ответ Vagant
8. Эй Ди, Брон, Ди Ло, Ривз, Бизли, Хатимура, Лонни, Мо
И ещё Деннис, итого 9. Значит, перспективы у команды хорошие
+3
0
+3
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Vagant
Ответ RAMIK
Шредер
Да
+3
0
+3
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Starkom
Странный какой-то план на игру. Руи хейтили за всё, что угодно, кроме отсутствия броска.
+3
0
+3
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Lokomotiv__1992
Как то глупо его бросать на дуге) ну вот Рассела бросали .. отходили от его и все , минус один игрок в нападении.. но тут Хат может пройти под кольцо на уровне и подойти и бросить двушку с хорошим процентом.
Да и треха у него может лететь и не одну игру , бросок то есть .. чуть больше уверенности и больше пространства и может в плей-офф бросать под 40%трехи )
+4
-1
+3
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Van
"Великолепный план, Десмонд. Просто охрененный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы"
+2
0
+2
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Vagant
Ответ Алексей Сулакин
Предлагаю посмотреть на Бэйна в отсутствии Моранта... Слишком самоуверенный и наглый коммент, как будто против Руи и защищаться то не зачем было(да онии не делали этого надо признать по началу)
Вандербилт его будет держать. И посмотрим как у JJJ полетит. 31 очко от которого никто не ожидал. Да еще из дуги заряжал.
+2
0
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Vagant
Ответ Goddemic
Ну, матчапы, где Леброн - центр, Джарен решал легко. Хатимура, кстати, упирался чуть получше. Дэвиса против Джексона не ставили, он только страховал.
Это страсть Хэма к тому, чтобы высокого оппонента держал более маленький Лейкерс уже устали обсуждать баскетбольные круги. Казалось бы, замени Троя Мо. Ну хоть уже попробовать-то можно? Нет. Уже сгнобил Джонса. Уже Беверли убежал с претензиями, что его не так использовали в ЛАЛ. Нет, старина Хэм верен своей страсти.
Так что, смотрим удастся ли Хэму перебороть свою страсть. В любом случае на JJJ найдется управа.
Концовку игры помните? Против JJJ играли за получение. И тот постоянно терял мяч.
+1
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Archer_Great
Ответ Super Objectively
Ну чувак ))ты конечно загнул .. даже снайперы а-ля Стеф ,Томпсон , Борода в лучшие его годы... не могли давать такой стабильный результат с таким хорошим процентом))
в конце концов, ты же не думаешь, что я сей опус написал всерьез?)
0
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Super Objectively
Ответ Archer_Great
Матч №2, все повторяется, опять дают брость Руи, он пользуется возможностями с отличным процентом реализации. Набирает 20+ очков, вновь став тем самым фактором Х. Бэйн: "Ну как бы да, план то был хорош и мы его придерживались, главное выключили Дэвиса и Леброна. Остальное придет" Матч № 3, и снова здравствуйте, Ривз с Руи руинят оборону Мемфиса, став лучшим молодым дуэтом дебютантов ПО в истории ЛАЛ (ну или еще какая-нибудь притянутая за уши регалия) Бэйн: "Мы все делаем правильно, лидеры Лэйкерс не находят ритм игры, а Ривз с Хатимурой уже всё" Репортер: "Но ведь счет 3-0!" Бэйн: "Мы верим в нашу стратегию. Тем более на 4й матч вернется Морэнт. С нами ДЖА!" Матч № 4. Удивительно, но стратегия сработала. Да и Джа выдал первый за 10 последних игр матч в искрометном стиле Бэйн: "Система работает, мы надломим им хребет, ведь 5 матч будет у нас дома" Матч № 5. Опять двадцать пять (очков набрал каждый из пары Руи-Ривз). Мемфис уезжает на рыбалку Бэйн: "Да, мы проиграли, но показали всем остальным командам, как нужно закрывать лидеров ЛАЛ. Да, Остин и Хачимура выдали серию всей своей жизни, но..Посмотрим, как они продолжат играть в ПО"
Ну чувак ))ты конечно загнул .. даже снайперы а-ля Стеф ,Томпсон , Борода в лучшие его годы... не могли давать такой стабильный результат с таким хорошим процентом))
0
0
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Goddemic
Ответ Vagant
Вандербилт его будет держать. И посмотрим как у JJJ полетит. 31 очко от которого никто не ожидал. Да еще из дуги заряжал.
Ну, матчапы, где Леброн - центр, Джарен решал легко. Хатимура, кстати, упирался чуть получше. Дэвиса против Джексона не ставили, он только страховал.
0
0
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