Десмонд Бэйн: «Хатимура провел лучший матч в карьере. Посмотрим на него во втором»
Форвард «Мемфиса» Десмонд Бэйн назвал игру Руи Хатимуры ключевым фактором победы «Лейкерс» в первом матче серии между командами.
«Наш план на игру подразумевал, что мы позволяем ему бросать. Хатимура воспользовался возможностью. Надо отдать ему должное.
Он провел, наверное, лучший матч в карьере. Но серия состоит из семи игр. Посмотрим на него во второй встрече в среду», – заявил Бэйн.
Хатимура набрал 29 очков и 6 подборов. Он провел на паркете 30 минут и реализовал 11 из 14, в том числе 5 из 6 из-за дуги.
Руи набрал 9 очков в четвертой четверти. Он повторил клубный рекорд Майкла Томпсона по очкам для запасного игрока в матче плей-офф.
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
Бэйн: "Ну как бы да, план то был хорош и мы его придерживались, главное выключили Дэвиса и Леброна. Остальное придет"
Матч № 3, и снова здравствуйте, Ривз с Руи руинят оборону Мемфиса, став лучшим молодым дуэтом дебютантов ПО в истории ЛАЛ (ну или еще какая-нибудь притянутая за уши регалия)
Бэйн: "Мы все делаем правильно, лидеры Лэйкерс не находят ритм игры, а Ривз с Хатимурой уже всё"
Репортер: "Но ведь счет 3-0!"
Бэйн: "Мы верим в нашу стратегию. Тем более на 4й матч вернется Морэнт. С нами ДЖА!"
Матч № 4. Удивительно, но стратегия сработала. Да и Джа выдал первый за 10 последних игр матч в искрометном стиле
Бэйн: "Система работает, мы надломим им хребет, ведь 5 матч будет у нас дома"
Матч № 5. Опять двадцать пять (очков набрал каждый из пары Руи-Ривз). Мемфис уезжает на рыбалку
Бэйн: "Да, мы проиграли, но показали всем остальным командам, как нужно закрывать лидеров ЛАЛ. Да, Остин и Хачимура выдали серию всей своей жизни, но..Посмотрим, как они продолжат играть в ПО"
Да и треха у него может лететь и не одну игру , бросок то есть .. чуть больше уверенности и больше пространства и может в плей-офф бросать под 40%трехи )
Так что, смотрим удастся ли Хэму перебороть свою страсть. В любом случае на JJJ найдется управа.
Концовку игры помните? Против JJJ играли за получение. И тот постоянно терял мяч.