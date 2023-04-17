Леброн Джеймс: «Выиграли первый матч благодаря группе поддержки»

Лидер «Лейкерс» отметил игру ролевых баскетболистов команды в первом матче серии с « » (128:112, 1-0).

«Выиграли первый матч благодаря группе поддержки», – заявил Джеймс, который набрал 21 очко, 11 подборов и 3 блок-шота.

Главными героями стали японец и второгодка .

Хатимура набрал 29 очков и 6 подборов. Он провел на паркете 30 минут и реализовал 11 из 14, в том числе 5 из 6 из-за дуги.

Руи набрал 9 очков в четвертой четверти. Он повторил клубный рекорд Майкла Томпсона по очкам для запасного игрока в матче плей-офф.

Показатели Ривза за 31 минуту составили 23 очка и 4 передачи, 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.

В четвертой четверти Остин реализовал 5 из 5 с игры.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда



