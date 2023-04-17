Леброн Джеймс: «Выиграли первый матч благодаря группе поддержки»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Майкл Томпсон Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отметил игру ролевых баскетболистов команды в первом матче серии с «Мемфисом» (128:112, 1-0).

«Выиграли первый матч благодаря группе поддержки», – заявил Джеймс, который набрал 21 очко, 11 подборов и 3 блок-шота.

Главными героями стали японец Руи Хатимура и второгодка Остин Ривз.

Хатимура набрал 29 очков и 6 подборов. Он провел на паркете 30 минут и реализовал 11 из 14, в том числе 5 из 6 из-за дуги.

Руи набрал 9 очков в четвертой четверти. Он повторил клубный рекорд Майкла Томпсона по очкам для запасного игрока в матче плей-офф.

Показатели Ривза за 31 минуту составили 23 очка и 4 передачи, 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.  

В четвертой четверти Остин реализовал 5 из 5 с игры.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

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16 комментариев

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WadeMVP
Передача из за спины Ривза на Руи была просто конфетка, я глазам не поверил сперва🤣🔥
+54
0
+54
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Анатолий Ляповка
Ответ Lokomotiv__1992
И это при том что Леброн был плох ... Пока из всех команд которые я видел , Лал показывают одну из лучших игр )
Леброн не защищается - плохо, Леброн защищается и имеет 50% с игры - тоже плохо. Может ваши желания - это ваши проблемы?
+40
-1
+39
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Костя Кот
выиграли матч благодаря белому парню и черному японцу
+26
-1
+25
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ WadeMVP
Передача из за спины Ривза на Руи была просто конфетка, я глазам не поверил сперва🤣🔥
Зато я было погрузился в уныние, когда Дэвиса в конце второй увели в раздевалку с непонятно согнутой рукой. Так и лежал весь перерыв лицом в подушке.
+22
0
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Nikita1981
Я, было, подумал, что Леброн говорит про чирлидерш ))
+10
-1
+9
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Pafi
Ривс в 4ой набрал 14 очков
+9
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+8
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DaniRMadrid
Он про себя и Дэвиса?)
+9
-1
+8
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Djoyin
Группа поддержки у Lakers есть везде. Потому что везде любят Леброна. Но дело в том, что все игроки, которые в обновлённых Lakers являются силой, сегодня сыграли нормально. Мог бы и Бизли очков 25-30 сделать, и Д’Анджело, и Деннис
+4
0
+4
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spawn0
Леброн полезно играл на команду, и команда выиграла. Мемфис не ожидал, что в нынешней команде ЛАЛ - каждый сможет зарешать впереди, и сумеет сыграть сзади.
+1
0
+1
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Ilovethisgame77
Дали джазу пацаны, не поспоришь
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SaintDOG
великолепно интересный матч, Остин и Руи-мужчины! Дэвис разгоняет лишний трагизм(
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Нарэк Гарибян
Ответ WadeMVP
Передача из за спины Ривза на Руи была просто конфетка, я глазам не поверил сперва🤣🔥
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WadeMVP
Ответ Нарэк Гарибян
Комментарий удален пользователем
4я четверть. Посмотри топ10, этот момент на второй строчке сегодня
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ paganism
Либо ты девочка 12 лет, либо ты делаешь что-то не так.
Почему сразу 12, а не 14?
И, кстати, как у тебя оценки за четверть?
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paganism
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Почему сразу 12, а не 14? И, кстати, как у тебя оценки за четверть?
у меня не очень были, но на заводе не работаю, работаю дома, занимаюсь контекстной рекламой
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