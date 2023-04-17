Леброн Джеймс: «Понял, что Остин Ривз будет в порядке, уже во время первой тренировки»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Фрэнк Вогель Остин Ривз Баскетбол

По словам лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, он сразу же распознал талант форварда команды Остина Ривза.

В дебютном для себя матче плей-офф против «Мемфиса» (128:112, 1-0) Ривз набрал 23 очка и 4 передачи при 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.  

«Я не удивлен такой игре от него. Понял, что Остин Ривз не задержится на двустороннем контракте, уже во время первой тренировки. Я уже давно в баскетболе и вижу игроков с хорошим баскетбольным IQ, понимаю, кто удачно подойдет под мой стиль игры. По Остину Ривзу я понял все это буквально сразу.

Надо отдать должное тренеру Вогелю, который стал активно задействовать его, позволил учиться на ходу, совершать ошибки, справляться с разными вещами.

Вообще не удивлен сегодняшней игре Ривза. Очень рад за него», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

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11 комментариев

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Josef Steiner
Ответ 6LACK
Это что-то типа «начал слушать Migos ещё в 2011»?
Да нет. Вспоминалось, что Леброн сразу высказывался о пареньке в положительных тонах. Сейчас даже не поленился и нашёл: https://www.sports.ru/basketball/1102190903-eto-igrok-urovnya-nba-lebron-dzhejms-odobril-podpisanie-ostina-rivsa.html?sl=1
+63
-1
+62
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6LACK
Это что-то типа «начал слушать Migos ещё в 2011»?
+61
-6
+55
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Mr.BadGuy
Кажется до Ривса дошло, что тогда ему обьяснял Леброн
+45
0
+45
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Vagant
Ответ Инстаграм Любовь
Судя по концовке регулярки и первой игре плей-офф, это не Ривз подходит для системы Леброна, а Леброн для системы Ривза
Карузо без Брона гайки не берет.
+25
-1
+24
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Инстаграм Любовь
Судя по концовке регулярки и первой игре плей-офф, это не Ривз подходит для системы Леброна, а Леброн для системы Ривза
+28
-5
+23
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Djoyin
Ривз под щитом и во время атаки с разворотом бросает с отклонением точно так же, как Леброн. Это как научиться новым танцевальным движениям. Хачимура тоже всё больше по набору навыков похож на Леброна. Ривз, конечно, не такой накачанный, как Карузо, но и без этого быстрый, сильный и прыгучий. Как такого игрока не уважать?
+10
-1
+9
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Денис Гончаров
Кто не понял, Леброн может в самоиронию
https://www.sportingnews.com/au/nba/news/jalen-ramsey-lebron-james-lying-memes/hvyraezqxoeiw64ew5mdsomk
+7
-1
+6
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Super Objectively
Ответ TurboMen
Только вот цену ему поднимать не надо, а то сейчас запросит супермакс и тогда талант будет радовать какую-нибудь другую команду, не ЛАЛ
так так уже и до плей офф ..ходили разговоры что ЛАЛ не смогут больше больше 60 лямов на 4 года )
А сам игрок говорил что ему важны деньги!
после такой игры ..ценник повышается еще больше )
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G-Mack
А что с запятой? По правилам русского языка не ставится запятая в предложении, которое стоит в заголовке.
Понял, что у меня, дела отлично. Например. Вы там че, спорц!?
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sasaicustoms
Ответ 6LACK
Это что-то типа «начал слушать Migos ещё в 2011»?
ага)
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