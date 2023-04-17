Леброн Джеймс: «Понял, что Остин Ривз будет в порядке, уже во время первой тренировки»
По словам лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, он сразу же распознал талант форварда команды Остина Ривза.
В дебютном для себя матче плей-офф против «Мемфиса» (128:112, 1-0) Ривз набрал 23 очка и 4 передачи при 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.
«Я не удивлен такой игре от него. Понял, что Остин Ривз не задержится на двустороннем контракте, уже во время первой тренировки. Я уже давно в баскетболе и вижу игроков с хорошим баскетбольным IQ, понимаю, кто удачно подойдет под мой стиль игры. По Остину Ривзу я понял все это буквально сразу.
Надо отдать должное тренеру Вогелю, который стал активно задействовать его, позволил учиться на ходу, совершать ошибки, справляться с разными вещами.
Вообще не удивлен сегодняшней игре Ривза. Очень рад за него», – заявил Джеймс.
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
https://www.sportingnews.com/au/nba/news/jalen-ramsey-lebron-james-lying-memes/hvyraezqxoeiw64ew5mdsomk
А сам игрок говорил что ему важны деньги!
после такой игры ..ценник повышается еще больше )
Понял, что у меня, дела отлично. Например. Вы там че, спорц!?