По словам лидера «Лейкерс» , он сразу же распознал талант форварда команды .

В дебютном для себя матче плей-офф против « » (128:112, 1-0) Ривз набрал 23 очка и 4 передачи при 8 из 13 с игры, 3 из 5 из-за дуги.

«Я не удивлен такой игре от него. Понял, что Остин Ривз не задержится на двустороннем контракте, уже во время первой тренировки. Я уже давно в баскетболе и вижу игроков с хорошим баскетбольным IQ, понимаю, кто удачно подойдет под мой стиль игры. По Остину Ривзу я понял все это буквально сразу.

Надо отдать должное тренеру Вогелю, который стал активно задействовать его, позволил учиться на ходу, совершать ошибки, справляться с разными вещами.

Вообще не удивлен сегодняшней игре Ривза. Очень рад за него», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда



