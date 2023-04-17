Джа Морэнт может пропустить второй матч серии с «Лейкерс»
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил повреждение правого запястья в середине третьей четверти домашней встречи с «Лейкерс» (112:128, 0-1).
По словам Морэнта, его участие во втором матче серии первого раунда находится под вопросом.
«Сейчас мне довольно больно.
Что-то вечно происходит, одно за другим», – признался лидер «Гризлис» после игры.
Рентген не выявил перелома. 7 апреля Джа повредил правое запястье во встрече с «Милуоки» и играл с перевязанной рукой, но до падения в игре с «Лейкерс» он не испытывал больших проблем и не числился в списке травмированных.
Защитник неудачно приземлился на руку при падении за 5:48 до конца третьей 12-минутки. Сообщается, что он «кричал от боли» по пути в раздевалку.
Морэнт вернулся на скамейку запасных спустя две минуты с перевязанным запястьем. Более участие в матче игрок не принимал.
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Но, ***ть, Джа! За каким таким нужно было прыгать, при чем не раз, на постер через Дэвиса? Ну вот чтобы что? С и так травмированной рукой.
Где то можно пересадку зрелости этому мемфису сделать? Иначе это очередная крутая молодая команда, которая просто рассыпется в понтах.
Дэвис стена в краске, а он все из раза в раз хочет его перепрыгнуть.
Если бы у Мемфиса не было травмированых и была глубина состава. То без Моранта было-бы лучше.
А так с его отсутствием совсем плачевно будет.
За все эти разговоры о династии ....на душе радостно видеть как мишки терпят неприятности )))
для меня --они самая мерзкая команда нба