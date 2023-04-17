Звездный разыгрывающий « » получил повреждение правого запястья в середине третьей четверти домашней встречи с «Лейкерс» (112:128, 0-1).

По словам Морэнта, его участие во втором матче серии первого раунда находится под вопросом.

«Сейчас мне довольно больно.

Что-то вечно происходит, одно за другим», – признался лидер «Гризлис» после игры.

Рентген не выявил перелома. 7 апреля Джа повредил правое запястье во встрече с «Милуоки» и играл с перевязанной рукой, но до падения в игре с «Лейкерс» он не испытывал больших проблем и не числился в списке травмированных.

Защитник неудачно приземлился на руку при падении за 5:48 до конца третьей 12-минутки. Сообщается, что он «кричал от боли» по пути в раздевалку.

Морэнт вернулся на скамейку запасных спустя две минуты с перевязанным запястьем. Более участие в матче игрок не принимал.

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