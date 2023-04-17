Джа Морэнт может пропустить второй матч серии с «Лейкерс»

Теги травмы Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил повреждение правого запястья в середине третьей четверти домашней встречи с «Лейкерс» (112:128, 0-1).

По словам Морэнта, его участие во втором матче серии первого раунда находится под вопросом.

«Сейчас мне довольно больно.

Что-то вечно происходит, одно за другим», – признался лидер «Гризлис» после игры.

Рентген не выявил перелома. 7 апреля Джа повредил правое запястье во встрече с «Милуоки» и играл с перевязанной рукой, но до падения в игре с «Лейкерс» он не испытывал больших проблем и не числился в списке травмированных.

Защитник неудачно приземлился на руку при падении за 5:48 до конца третьей 12-минутки. Сообщается, что он «кричал от боли» по пути в раздевалку.

Морэнт вернулся на скамейку запасных спустя две минуты с перевязанным запястьем. Более участие в матче игрок не принимал.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

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18 комментариев

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Van
Травмы в игре для меня всегда боль и обида. Даже если я болею против этой команды. В этой серии я против Мемфиса, хоть и не за Лейкерс...

Но, ***ть, Джа! За каким таким нужно было прыгать, при чем не раз, на постер через Дэвиса? Ну вот чтобы что? С и так травмированной рукой.

Где то можно пересадку зрелости этому мемфису сделать? Иначе это очередная крутая молодая команда, которая просто рассыпется в понтах.
+58
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+56
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Kolch
Здоровья Джа. Вчера убедился, что он напоминает мне одного из бурундучков с девизом «слабоумие и отвага», но без него команда развалилась. Выглядело жутко: с трех метров упасть на подвернутую кисть…
+24
0
+24
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Maski
Ответ Van
Травмы в игре для меня всегда боль и обида. Даже если я болею против этой команды. В этой серии я против Мемфиса, хоть и не за Лейкерс... Но, ***ть, Джа! За каким таким нужно было прыгать, при чем не раз, на постер через Дэвиса? Ну вот чтобы что? С и так травмированной рукой. Где то можно пересадку зрелости этому мемфису сделать? Иначе это очередная крутая молодая команда, которая просто рассыпется в понтах.
искренне удивительно, что он вообще дожил до своего возраста с таким принятием решений
+12
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Drinkinss
в его возрасте и при его атлетизме канеш ппц какое гутаперчивое у него все... если я так на руку упаду, то у меня не то что запястье, у меня рука по самое плечо отломается
+6
0
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frenemy
Ответ Van
Травмы в игре для меня всегда боль и обида. Даже если я болею против этой команды. В этой серии я против Мемфиса, хоть и не за Лейкерс... Но, ***ть, Джа! За каким таким нужно было прыгать, при чем не раз, на постер через Дэвиса? Ну вот чтобы что? С и так травмированной рукой. Где то можно пересадку зрелости этому мемфису сделать? Иначе это очередная крутая молодая команда, которая просто рассыпется в понтах.
Так все по игре видно. Не дали разогнаться и убежать, они стоят стучат мячом и не могут преимущества создать даже заслоном. Бросать он толком не может, шутеров Лэйкерс плотно схватили. Вот и лезет внутрь под ветки больших от того, что идей нет. Я ещё удивлялся когда его Грин одно время очень умным называл, после того как Морант тупо на голом атлетизме проходил ряды не самых высоких и подвижных Воинов, находя довольно легкое решение. Джа вообще сегодня больше мешал по ощущениям
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Владимир Кармазин
Ответ Swhat
Морант принёс пользу команде и где-то столько же вреда. Дэвис стена в краске, а он все из раза в раз хочет его перепрыгнуть. Если бы у Мемфиса не было травмированых и была глубина состава. То без Моранта было-бы лучше. А так с его отсутствием совсем плачевно будет.
Морант в этой игре был абсолютно бесполезен. Либо в Дэвиса втыкался, либо скидывал под давлением Вандербилта. А фирменный выпендреж с хайлайтовыми выпригиваниями привел к травме.
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Андрей 13
Ответ Swhat
Морант принёс пользу команде и где-то столько же вреда. Дэвис стена в краске, а он все из раза в раз хочет его перепрыгнуть. Если бы у Мемфиса не было травмированых и была глубина состава. То без Моранта было-бы лучше. А так с его отсутствием совсем плачевно будет.
Можно говорить прямо, он вышел и все запорол. Абсолютно безрассудное действие привело к травме. Внес сумятицу в действие команды. И как итог поражение.
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Курье Хамес
Джа думал, что постер через Дэвиса сломает того морально и остальные в Лейкерс просядут. Вот только у Лейкерс игроки напоминают заматеревших хищников, а не маминых гангстеров
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Юрий Ефимов
Ответ Super Objectively
Карма возвращает все долги Мишкам ! За не очень умного и грязного Брукса ..который не следит за словами ,и своими руками )) За все эти разговоры о династии ....на душе радостно видеть как мишки терпят неприятности ))) для меня --они самая мерзкая команда нба
Не фанат мишек, но читать подобные пожелания - мерзко...
+4
-1
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Swhat
Морант принёс пользу команде и где-то столько же вреда.
Дэвис стена в краске, а он все из раза в раз хочет его перепрыгнуть.
Если бы у Мемфиса не было травмированых и была глубина состава. То без Моранта было-бы лучше.
А так с его отсутствием совсем плачевно будет.
+6
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Андрей 13
Ответ Van
Травмы в игре для меня всегда боль и обида. Даже если я болею против этой команды. В этой серии я против Мемфиса, хоть и не за Лейкерс... Но, ***ть, Джа! За каким таким нужно было прыгать, при чем не раз, на постер через Дэвиса? Ну вот чтобы что? С и так травмированной рукой. Где то можно пересадку зрелости этому мемфису сделать? Иначе это очередная крутая молодая команда, которая просто рассыпется в понтах.
От безысходности, после нескольких неудачных атак. Он вышел и вообще выглядел потерянным, и команда растерялась. Только сравнялись, и вышла "звезда", ну и ему сразу же мяч отдали, и стали смотреть что этот могучий лидер придумает. А он ничего не придумал, время на атаку заканчивается, и он тупо решил всех перепрыгнуть, не рассчитал. Так и шею мог свернуть, но отделался легким испугом. Вроде такое происходит с ним не в первый раз. И скорее всего не последний.
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Super Objectively
Карма возвращает все долги Мишкам ! За не очень умного и грязного Брукса ..который не следит за словами ,и своими руками ))
За все эти разговоры о династии ....на душе радостно видеть как мишки терпят неприятности )))
для меня --они самая мерзкая команда нба
+3
-3
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ecopromo
уже повреждал запястье. И нафига ты полез под огроменного дэвиса? попроще сыграть мозгов не хватает? подставил и себя и команду
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DayBecomeGame
нечего, таблетки, шприцы помогут 🧑‍⚕️
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ecopromo
Ответ Swhat
Морант принёс пользу команде и где-то столько же вреда. Дэвис стена в краске, а он все из раза в раз хочет его перепрыгнуть. Если бы у Мемфиса не было травмированых и была глубина состава. То без Моранта было-бы лучше. А так с его отсутствием совсем плачевно будет.
не надо было кайла андерсена отдавать в межсезонье. Огромная ошибка
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ecopromo
Ответ Super Objectively
Карма возвращает все долги Мишкам ! За не очень умного и грязного Брукса ..который не следит за словами ,и своими руками )) За все эти разговоры о династии ....на душе радостно видеть как мишки терпят неприятности ))) для меня --они самая мерзкая команда нба
бред какой то
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