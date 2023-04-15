«Это большая честь — быть частью такого великого клуба». Этторе Мессина поздравил ЦСКА со 100-летием

Теги ЦСКА Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина поздравил московский клуб со 100‑летием и признался, что гордится своей причастностью к успехам команды.

«Сегодня очень важный день для нашего клуба. Я счастлив, что был частью ЦСКА шесть фантастических лет.

Хотел бы выразить благодарность всем, вы поддерживали меня в хорошие и сложные времена. Это большая честь — быть частью такого великого клуба. Хочу пожелать ЦСКА удачи в будущем», — сказал Мессина.

Сегодня перед 1-м матчем серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом‑Кубань» на арене «Мегаспорт» в Москве пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100‑летию клуба.

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1 комментарий

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Al Al
Молодец! Смело! Ценно!
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