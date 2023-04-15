Эмил Райкович о серии с «Локо»: «Нужно быть сосредоточенными и вовлеченными»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о требованиях к команде в полуфинальной серии Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Мы начинаем полуфинал, важнейшую стадию сезона.
Нам нужно быть сосредоточенными, вовлеченными и придерживаться нашего плана игры, чтобы добиться успеха», – заявил Райкович.
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