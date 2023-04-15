Пол Пирс: «Нельзя просто взять и объединить Луку и Кайри. Им нужно время, тренировочный лагерь»
Знаменитый в прошлом игрок НБА Пол Пирс назвал ошибкой «Далласа» решение объединить Луку Дончича и Кайри Ирвинга по ходу сезона.
«Лука и Кайри – в Топ-5 лиги, но по индивидуальности. Как отдельные единицы, игроки, способные набирать очки.
Нельзя просто взять и объединить Луку и Кайри, это не работает. Ну, хорошо, возможно, им нужно время... Им нужно выработать химию, им нужно провести совместный тренировочный лагерь. Нельзя просто взять и внезапно объединить их», – заявил Пирс.
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