Знаменитый в прошлом игрок НБА Пол Пирс назвал ошибкой « » решение объединить и по ходу сезона.

«Лука и Кайри – в Топ-5 лиги, но по индивидуальности. Как отдельные единицы, игроки, способные набирать очки.

Нельзя просто взять и объединить Луку и Кайри, это не работает. Ну, хорошо, возможно, им нужно время... Им нужно выработать химию, им нужно провести совместный тренировочный лагерь. Нельзя просто взять и внезапно объединить их», – заявил Пирс.

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