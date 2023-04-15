Пол Пирс: «Нельзя просто взять и объединить Луку и Кайри. Им нужно время, тренировочный лагерь»

Теги Пол Пирс Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Знаменитый в прошлом игрок НБА Пол Пирс назвал ошибкой «Далласа» решение объединить Луку Дончича и Кайри Ирвинга по ходу сезона.

«Лука и Кайри – в Топ-5 лиги, но по индивидуальности. Как отдельные единицы, игроки, способные набирать очки.

Нельзя просто взять и объединить Луку и Кайри, это не работает. Ну, хорошо, возможно, им нужно время... Им нужно выработать химию, им нужно провести совместный тренировочный лагерь. Нельзя просто взять и внезапно объединить их», – заявил Пирс.

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4 комментария

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Swhat
А Дюрента и Букера ?
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Артем Андреев
А Боромир бы объединил!!!
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Maturmalai
Где-то на притирку уходит больше времени, где-то меньше. Ракеты выменяли себе Дрекслера еще позднее по ходу сезона, но он смог сразу влиться и помочь им выиграть чемпионство в том же сезоне.
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osipovdmitry
Неужели адекватное мнение подъехало.
Ну ничего сейчас пацаны со спортса все разъяснят Истине
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