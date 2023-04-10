Разыгрывающий « » сказал журналистам, что собирается приложить усилия, чтобы звездный продлил контракт с клубом в межсезонье.

«Ну да, я постараюсь. Он хорошо подходит «Далласу». Понимаю, что не все так думают. То есть, я смотрю на наши результаты, да, но, что тут поделаешь, химия и взаимоотношения требуют времени. Надеюсь, он останется», – заявил Дончич.

«Мэверикс» после приобретения Ирвинга в феврале выпали из Топ-8 и потеряли место в плей-офф.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?