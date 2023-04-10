Лука Дончич: «Постараюсь уговорить Кайри остаться. Он хорошо подходит «Далласу»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сказал журналистам, что собирается приложить усилия, чтобы звездный Кайри Ирвинг продлил контракт с клубом в межсезонье.

«Ну да, я постараюсь. Он хорошо подходит «Далласу». Понимаю, что не все так думают. То есть, я смотрю на наши результаты, да, но, что тут поделаешь, химия и взаимоотношения требуют времени. Надеюсь, он останется», – заявил Дончич.

«Мэверикс» после приобретения Ирвинга в феврале выпали из Топ-8 и потеряли место в плей-офф.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Чет в голосину просто - подходит, аж слов нет как подходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий