Лука Дончич: «Постараюсь уговорить Кайри остаться. Он хорошо подходит «Далласу»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сказал журналистам, что собирается приложить усилия, чтобы звездный Кайри Ирвинг продлил контракт с клубом в межсезонье.
«Ну да, я постараюсь. Он хорошо подходит «Далласу». Понимаю, что не все так думают. То есть, я смотрю на наши результаты, да, но, что тут поделаешь, химия и взаимоотношения требуют времени. Надеюсь, он останется», – заявил Дончич.
«Мэверикс» после приобретения Ирвинга в феврале выпали из Топ-8 и потеряли место в плей-офф.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
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