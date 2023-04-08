НБА начала расследование возможного танкинга «Далласа» в матче против «Чикаго»

НБА начала расследование фактов возможного танкинга «Далласа» во вчерашнем матче против « », сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Четыре игрока основного состава «Мэверикс» не вышли на площадку, лидер команды Лука Дончич провел первую четверть, после чего также сел на скамейку. В результате команда проиграла матч со счетом 112:115 и выбыла из борьбы за выход в плей-офф.

«Сегодня НБА начала расследование фактов и обстоятельств, связанных с решениями « » касательно состава и поведением команды во время вчерашнего матча против «Чикаго», а также мотивов этих действий», – заявил представитель лиги Майк Басс.

На данный момент «Даллас» занимает 10-е место с конца в таблице регулярного чемпионата. Если по окончании чемпионата «Мэверикс» не попадут в десятку худших команд лиги, их пик первого раунда 2023 года перейдет к «Нью-Йорку» в рамках обмена Кристапса Порзингиса.

«Далласу» осталось провести один матч против «Сан-Антонио». Клуб уже объявил, что в игре не примут участие и .

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?