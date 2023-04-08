НБА начала расследование возможного танкинга «Далласа» в матче против «Чикаго»
НБА начала расследование фактов возможного танкинга «Далласа» во вчерашнем матче против «Чикаго», сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.
Четыре игрока основного состава «Мэверикс» не вышли на площадку, лидер команды Лука Дончич провел первую четверть, после чего также сел на скамейку. В результате команда проиграла матч со счетом 112:115 и выбыла из борьбы за выход в плей-офф.
«Сегодня НБА начала расследование фактов и обстоятельств, связанных с решениями «Далласа» касательно состава и поведением команды во время вчерашнего матча против «Чикаго», а также мотивов этих действий», – заявил представитель лиги Майк Басс.
На данный момент «Даллас» занимает 10-е место с конца в таблице регулярного чемпионата. Если по окончании чемпионата «Мэверикс» не попадут в десятку худших команд лиги, их пик первого раунда 2023 года перейдет к «Нью-Йорку» в рамках обмена Кристапса Порзингиса.
«Далласу» осталось провести один матч против «Сан-Антонио». Клуб уже объявил, что в игре не примут участие Лука Дончич и Кайри Ирвинг.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Танкуют море команд. Куча звезд вообще не играет. Лоад менеджмент на каждом шагу. Даллас сделали это чуть более откровенно чем все, но у них просто ситуация была на тоненького.