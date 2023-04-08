НБА начала расследование возможного танкинга «Далласа» в матче против «Чикаго»

Теги Чикаго Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

НБА начала расследование фактов возможного танкинга «Далласа» во вчерашнем матче против «Чикаго», сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Четыре игрока основного состава «Мэверикс» не вышли на площадку, лидер команды Лука Дончич провел первую четверть, после чего также сел на скамейку. В результате команда проиграла матч со счетом 112:115 и выбыла из борьбы за выход в плей-офф.

«Сегодня НБА начала расследование фактов и обстоятельств, связанных с решениями «Далласа» касательно состава и поведением команды во время вчерашнего матча против «Чикаго», а также мотивов этих действий», – заявил представитель лиги Майк Басс.

На данный момент «Даллас» занимает 10-е место с конца в таблице регулярного чемпионата. Если по окончании чемпионата «Мэверикс» не попадут в десятку худших команд лиги, их пик первого раунда 2023 года перейдет к «Нью-Йорку» в рамках обмена Кристапса Порзингиса.

«Далласу» осталось провести один матч против «Сан-Антонио». Клуб уже объявил, что в игре не примут участие Лука Дончич и Кайри Ирвинг.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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21 комментарий

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sanya_xl
Команды, которые сливают весь сезон вопросов не вызывают?)
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Birdman NBA
Ответ Maturmalai
А они танковали в шаге от плей-инов?
А вообще давай, отдадим пик в НЙ, только заберём Брансона у Никс и вернём в Мавс, а то что это они не просто тамперингом занимались, а еще родственичков спортсмена себе на работу устраивали. Нехорошо.
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D-M
НБА: "У нас в лиге существует танкинг?! Не может быть!"
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Birdman NBA
Ответ Maturmalai
А они танковали в шаге от плей-инов?
А какая разница когда танковать? хотя судя по твоей логике лучше танковать годами и целыми сезонами, чем слить один матч
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Birdman NBA
Ответ ymuller
Бред это, надо бороться за плейофф до конца, ради чего весь сезон играть. Тем более на западе сейчас любого можно обыграть. Если были бы мужиками, перебороли бы неудачную серию и поборолись в плейофф
Да вот так просто это работает, надо просто перебороть. Плевать на тактику, игру в обороне, атакующие схемы, главное перемога
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Maturmalai
Ответ Birdman NBA
у САС, Детройта, Хьюстона, Юты тоже пики отберешь и Никс отдашь?
А они танковали в шаге от плей-инов?
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Birdman NBA
Ответ Maturmalai
Однозначно танковали, чтобы их пик не ушел Никсам. Отобрать в наказание этот самый пик и все равно его отдать Никсам. Ибо нефиг
у САС, Детройта, Хьюстона, Юты тоже пики отберешь и Никс отдашь?
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Evgeniy 72
Кидд открыто сказал, что руководство Далласа потребовало от него поражения, так что расследование можно считать законченным. Осталось только выбрать меру наказания.
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xamer 9
Ответ Today I feel Qatari
Они не заявляли в открытую, что танкуют ради пика. А Кидд вчера буквально это и сказал
В том то и дело, что буквально. Тамбовом рассуждения про некие принятия решений. И за такие слова танкинг не притянешь. Либо лига тогда пусть Портленд с Вашингтоном тащит тоже на расследование, чтобы сделать массовые штрафы, либо придумывает как сделать так, чтобы Детройт, САС и Хьюстон не танковали весь сезон.
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Rio (BLR)
Смешно чес гря.
Танкуют море команд. Куча звезд вообще не играет. Лоад менеджмент на каждом шагу. Даллас сделали это чуть более откровенно чем все, но у них просто ситуация была на тоненького.
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ymuller
Бред это, надо бороться за плейофф до конца, ради чего весь сезон играть. Тем более на западе сейчас любого можно обыграть. Если были бы мужиками, перебороли бы неудачную серию и поборолись в плейофф
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Tim Timson
там можно игр 30 в последних игровых матчах взять))
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Гол в девятину
Ответ Stan WarHammer
А Сан-Антонио с Хьюстоном, весь сезон пинавшим балду, они не хотят проверить? Но нет, это же другое...
А что ты им предъявишь? Они ответят "ребята очень старались, но к сожалению молодой команде не хватило опыта игры на таком высоком уровне"
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dev0
Даллас в этом сезоне - сплошной фейспалм.
+3
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NikolayOss
Обмен на Кайри уже считается танкингом, или ещё нет?
+9
-1
+8
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Maturmalai
Однозначно танковали, чтобы их пик не ушел Никсам. Отобрать в наказание этот самый пик и все равно его отдать Никсам. Ибо нефиг
+14
-4
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Today I feel Qatari
Ответ Stan WarHammer
А Сан-Антонио с Хьюстоном, весь сезон пинавшим балду, они не хотят проверить? Но нет, это же другое...
Они не заявляли в открытую, что танкуют ради пика. А Кидд вчера буквально это и сказал
+18
-1
+17
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dl
Ответ Stan WarHammer
А Сан-Антонио с Хьюстоном, весь сезон пинавшим балду, они не хотят проверить? Но нет, это же другое...
Ладно еще САС, Рокетс, Пистонс - они б и при всем желании не смогли бы. Но вот например Лилард и Бил давно сели и не играют вовсе не один матч/четверть и ничего, норм.
+16
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Эдуард Суровый
а были преценденты?
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Виталий Попов
Ну так себе тема, имея Ираинга и Дончича
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Stan WarHammer
А Сан-Антонио с Хьюстоном, весь сезон пинавшим балду, они не хотят проверить? Но нет, это же другое...
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