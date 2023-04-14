Реджи Миллер: «Дончичу стоит посмотреть на себя в зеркало»

Теги Даллас НБА Реджи Миллер Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА Реджи Миллер считает, что звездному разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу стоит провести честный разговор с самим собой.

«Давайте взглянем правде в глаза. Луке тоже нужно начать понемногу смотреть в зеркало, верно? Я не хочу сваливать все на Кайри. Луке нужно посмотреть на себя и спросить: «Что я мог бы сделать лучше?»

Если вы смотрите матчи «Далласа» и наблюдаете за его болтовней с судьями – и это говорит парень, который сам не отходил от арбитров – вы поймете, что иногда это утомляет их. Это действует на судей. Это действительно так. Порой мне кажется, что судьи просто не замечают Дончича», – сказал Миллер в разговоре с Dallas News.

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10 комментариев

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KibR
Вина Дончича и Кайри в этом сезоне минимальна. Проблема в тренере и остальной команде, которая на уровне Г-лиги.
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Analjinn
Ответ NakedOne.v2.0.
Как и все мы, он точно точно похудеет и подкачается к лету.
Вопрос только к какому.
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scorp19
Ответ Consistency
Никто не говорит, что он плох, но он: - очень сильно недобирает до собственного потенциала из-за жира, лени и нытья - несовместим ни с одной более-менее звездой, а команду из ролевых дровосеков даже какой-нибудь Кобе не всегда в ПО выводил
А у него прямо много звёзд было ?
Всего то один большой Порзи и Кайри, с которым они даже полгода вместе ещё не откатали чтоб какие то выводы делать.
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pachem xenon
рядом с лукой должны быть люди, которых он не подавляет своим заоблачным уровнем и инициативой

они должны быть способны и рояль таскать, и, при случае, чувствуя свое мастерство и ответственность за результат, сами на нем неплохо так забацать

такие, как брансон - хотя, возможно, именно ему с дончичем рядом не хватало воздуха
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scorp19
Свою работу Дончич делает. Повторюсь, если он в защите ещё начнёт так же феерить как в атаке, то это будет лучший игрок всех времён, покруче Леброна. Но и без этого он хорош. Вот ни разу ни его вина, что после дедлайновкого обмена Даллас скатился из уверенного места в ПО к едрене фене.
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Consistency
Ответ headmaster
Когда команда шла в зоне плей-офф, многие говорили о крутости Дончича. Теперь же, после провала в регулярке, стало очень много критики. Мне вот интересно, это просто переобувание из-за результатов или же реально Пухляш так плох?
Никто не говорит, что он плох, но он:
- очень сильно недобирает до собственного потенциала из-за жира, лени и нытья
- несовместим ни с одной более-менее звездой, а команду из ролевых дровосеков даже какой-нибудь Кобе не всегда в ПО выводил
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Леонид Леонид
«Давайте взглянем правде в глаза. Луке тоже нужно начать понемногу смотреть в зеркало, верно? Луке нужно посмотреть на себя и спросить: «МОЖЕТ НЕ НАДО БЫЛО ЕСТЬ ТАК МНОГО ПОНЧИКОВ?» )
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NakedOne.v2.0.
Ответ Analjinn
Было бы интересно посмотреть на мотивированного Дончича в хорошей физической форме.
Как и все мы, он точно точно похудеет и подкачается к лету.
+4
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headmaster
Когда команда шла в зоне плей-офф, многие говорили о крутости Дончича.

Теперь же, после провала в регулярке, стало очень много критики.

Мне вот интересно, это просто переобувание из-за результатов или же реально Пухляш так плох?
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Analjinn
Было бы интересно посмотреть на мотивированного Дончича в хорошей физической форме.
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