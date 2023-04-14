Реджи Миллер: «Дончичу стоит посмотреть на себя в зеркало»
Бывший игрок НБА Реджи Миллер считает, что звездному разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу стоит провести честный разговор с самим собой.
«Давайте взглянем правде в глаза. Луке тоже нужно начать понемногу смотреть в зеркало, верно? Я не хочу сваливать все на Кайри. Луке нужно посмотреть на себя и спросить: «Что я мог бы сделать лучше?»
Если вы смотрите матчи «Далласа» и наблюдаете за его болтовней с судьями – и это говорит парень, который сам не отходил от арбитров – вы поймете, что иногда это утомляет их. Это действует на судей. Это действительно так. Порой мне кажется, что судьи просто не замечают Дончича», – сказал Миллер в разговоре с Dallas News.
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Всего то один большой Порзи и Кайри, с которым они даже полгода вместе ещё не откатали чтоб какие то выводы делать.
они должны быть способны и рояль таскать, и, при случае, чувствуя свое мастерство и ответственность за результат, сами на нем неплохо так забацать
такие, как брансон - хотя, возможно, именно ему с дончичем рядом не хватало воздуха
- очень сильно недобирает до собственного потенциала из-за жира, лени и нытья
- несовместим ни с одной более-менее звездой, а команду из ролевых дровосеков даже какой-нибудь Кобе не всегда в ПО выводил
Теперь же, после провала в регулярке, стало очень много критики.
Мне вот интересно, это просто переобувание из-за результатов или же реально Пухляш так плох?