Реджи Миллер: «Дончичу стоит посмотреть на себя в зеркало»

Бывший игрок НБА Реджи Миллер считает, что звездному разыгрывающему «Далласа» стоит провести честный разговор с самим собой.

«Давайте взглянем правде в глаза. Луке тоже нужно начать понемногу смотреть в зеркало, верно? Я не хочу сваливать все на Кайри. Луке нужно посмотреть на себя и спросить: «Что я мог бы сделать лучше?»

Если вы смотрите матчи « » и наблюдаете за его болтовней с судьями – и это говорит парень, который сам не отходил от арбитров – вы поймете, что иногда это утомляет их. Это действует на судей. Это действительно так. Порой мне кажется, что судьи просто не замечают Дончича», – сказал Миллер в разговоре с Dallas News.

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