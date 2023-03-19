Эргин Атаман госпитализован с пневмонией
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман госпитализован с пневмонией, сообщается в пресс-релизе команды.
«Наш главный тренер Эргин Атаман, подхвативший в начале недели инфекцию верхних дыхательных путей, проходил амбулаторное лечение.
В результате обследования в связи с усилением симптомов, у него была диагностирована пневмония. Было решено, что лечение г-на Атамана должно быть продолжено в стационаре.
Желаем нашему главному тренеру г-ну Эргину Атаману скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении клуба.
Следующий матч в рамках Евролиги «Анадолу Эфес» проведет в четверг против немецкой «Альбы».
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