Эргин Атаман: «Мне нравится, что меня сравнивают с Жозе Моуринью»

Главный тренер « » и сборной Турции Эргин Атаман признался, что ему приятно сравнение с одним из величайших футбольных тренеров Жозе Моуринью.

«Мне нравится, что меня сравнивают с Жозе Моуринью. Я его большой поклонник.

Все знают, что я неплохой человек и вежливый. Но баскетбол — это психологическая игра. Нужно создавать впечатление уверенности в себе, игроках и штабе», – сказал турецкий специалист.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park

Выбираем лучший баскетбольный блог. Здесь 10 номинантов – максимум конкуренции