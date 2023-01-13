Эргин Атаман: «Мне нравится, что меня сравнивают с Жозе Моуринью»
Главный тренер «Анадолу Эфеса» и сборной Турции Эргин Атаман признался, что ему приятно сравнение с одним из величайших футбольных тренеров Жозе Моуринью.
«Мне нравится, что меня сравнивают с Жозе Моуринью. Я его большой поклонник.
Все знают, что я неплохой человек и вежливый. Но баскетбол — это психологическая игра. Нужно создавать впечатление уверенности в себе, игроках и штабе», – сказал турецкий специалист.
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