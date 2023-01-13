Эргин Атаман: «Мне нравится, что меня сравнивают с Жозе Моуринью»

Теги Жозе Моуринью Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес сборная Турции чемпионат Турции Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» и сборной Турции Эргин Атаман признался, что ему приятно сравнение с одним из величайших футбольных тренеров Жозе Моуринью.

«Мне нравится, что меня сравнивают с Жозе Моуринью. Я его большой поклонник.

Все знают, что я неплохой человек и вежливый. Но баскетбол — это психологическая игра. Нужно создавать впечатление уверенности в себе, игроках и штабе», – сказал турецкий специалист.

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2 комментария

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Марсель Объелся
Ответ ruslan_khaibulov
Интересно самому Жозе нравится что его сравнивают с Ротенбергом
Конечно, только Ромка сам себя сравнивает
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan_khaibulov
Интересно самому Жозе нравится что его сравнивают с Ротенбергом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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