Яннис Адетокумбо, Никола Йокич и Джоэл Эмбиид – финалисты в борьбе за приз MVP сезона НБА

объявила имена трех претендентов на награду самому ценному игроку сезона-22/23.

На самый престижный индивидуальный приз чемпионата претендуют (« »), (« ») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Адетокумбо, Йокич и Эмбиид были финалистами в борьбе за MVP и в прошлом сезоне. Самым ценным игроком тогда был признан сербский центровой «Наггетс», который первенствовал в этой номинации второй год подряд.

Средние показатели Адетокумбо в регулярном чемпионате составили 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,7 передачи в 63 матчах.

Йокич в 69 встречах набирал 24,5 очка, 11,9 подбора и 9,8 передачи.

Эмбиид набирал по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи в среднем в 66 матчах.

НБА объявит обладателей индивидуальных наград сезона, включая MVP, в течение следующих нескольких недель. Они определяются по итогам голосования комиссии из 100 представителей СМИ.

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