Яннис Адетокумбо, Никола Йокич и Джоэл Эмбиид – финалисты в борьбе за приз MVP сезона НБА

Теги Денвер Милуоки Филадельфия НБА видео Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

НБА объявила имена трех претендентов на награду самому ценному игроку сезона-22/23.

На самый престижный индивидуальный приз чемпионата претендуют Яннис АдетокумбоМилуоки»), Никола ЙокичДенвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Адетокумбо, Йокич и Эмбиид были финалистами в борьбе за MVP и в прошлом сезоне. Самым ценным игроком тогда был признан сербский центровой «Наггетс», который первенствовал в этой номинации второй год подряд.

Средние показатели Адетокумбо в регулярном чемпионате составили 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,7 передачи в 63 матчах.

Йокич в 69 встречах набирал 24,5 очка, 11,9 подбора и 9,8 передачи. 

Эмбиид набирал по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи в среднем в 66 матчах.

НБА объявит обладателей индивидуальных наград сезона, включая MVP, в течение следующих нескольких недель. Они определяются по итогам голосования комиссии из 100 представителей СМИ.

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5 комментариев

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Keerya
Как гром среди ясного неба
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mithridat
Пятый сезон подряд MVP станет семифутер (ну почти, Яннису и Йокичу всего по пол-дюйма не хватает)
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muddy.hedgehog
Слушайте, а только я один читаю фамилию Адетокумбо на мотив саундтрека Маски-шоу?
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melwood- lfc
кулачки за Йокича
хотя по ощущениям, ft-shooter возьмёт из-за всеобщего нытья
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Плотников Семен
Как будто до этого было не понятно)
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