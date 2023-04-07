Джоэл Эмбиид заканчивает сезон-2022/23 на первой строчке в официальной гонке за MVP
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заканчивает сезон-2022/23 на первой строчке в официальной гонке за MVP.
В 66 матчах текущего сезона 29-летний камерунец набирает в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 55% реализации с игры.
2-кратный MVP Никола Йокич в 68 встречах регулярки отметился 24,8 очка, 11,9 подбора и 9,8 передачи в среднем за игру.
Показатели Чемпиона НБА-2021 Янниса Адетокумбо: 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,7 передачи.
«Филадельфия» и «Денвер» имеют одинаковый результат за две встречи до конца сезона – 52-28. «Милуоки» (58-22) закончит сезон на первой строчке в Лиге.
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Очки сами по себе не очень показательны. У Йоки на 10% выше реализация двухочковых, и на 5% трехочковых. Это огромная разница. То есть бросает Джоэл намного больше, но делает это намного хуже. Соответственно показатель тру шутинг у серба намного выше. Ну и самое показательное это нет рейтинг. Там 13 против 7 в пользу серба. Это колоссальное преимущество.
Йокич безоговорочный МВП. Но награду дадут камерунцу. Типа "по совокупности заслужил", "3 подряд для серба слишком много", ну и пиар компания в его пользу идёт очень мощная. Эмбиид очень крут, но в этом сезоне он только второй.
В защите Эмбид получше. Очков больше набирает. Для команды значит не меньше. Результаты команд одинаковы. Ну и третий раз подряд Йокичу вряд ли дадут - при примерно равных показателях...