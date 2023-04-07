Джоэл Эмбиид заканчивает сезон-2022/23 на первой строчке в официальной гонке за MVP

Теги Денвер Милуоки Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заканчивает сезон-2022/23 на первой строчке в официальной гонке за MVP.

В 66 матчах текущего сезона 29-летний камерунец набирает в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 55% реализации с игры.

2-кратный MVP Никола Йокич в 68 встречах регулярки отметился 24,8 очка, 11,9 подбора и 9,8 передачи в среднем за игру.

Показатели Чемпиона НБА-2021 Янниса Адетокумбо: 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,7 передачи.

«Филадельфия» и «Денвер» имеют одинаковый результат за две встречи до конца сезона – 52-28. «Милуоки» (58-22) закончит сезон на первой строчке в Лиге.

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7 комментариев

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Dr Gonzo
Ответ kaissa
Ну по сути ( объективно) Йокич только лучше ( и больше) отдает. В защите Эмбид получше. Очков больше набирает. Для команды значит не меньше. Результаты команд одинаковы. Ну и третий раз подряд Йокичу вряд ли дадут - при примерно равных показателях...
Значит для команды Йокич намного больше. У Филы процент побед без Эмбиида даже выше, чем с ним. У Денвера все совсем наоборот.
Очки сами по себе не очень показательны. У Йоки на 10% выше реализация двухочковых, и на 5% трехочковых. Это огромная разница. То есть бросает Джоэл намного больше, но делает это намного хуже. Соответственно показатель тру шутинг у серба намного выше. Ну и самое показательное это нет рейтинг. Там 13 против 7 в пользу серба. Это колоссальное преимущество.
Йокич безоговорочный МВП. Но награду дадут камерунцу. Типа "по совокупности заслужил", "3 подряд для серба слишком много", ну и пиар компания в его пользу идёт очень мощная. Эмбиид очень крут, но в этом сезоне он только второй.
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6LACK
Офигеть. Эмбииду уже 29
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kaissa
Ну по сути ( объективно) Йокич только лучше ( и больше) отдает.
В защите Эмбид получше. Очков больше набирает. Для команды значит не меньше. Результаты команд одинаковы. Ну и третий раз подряд Йокичу вряд ли дадут - при примерно равных показателях...
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Yaroslove
Наверное, все таки Эмбиду отдадут MVP, слишком мощное давление (прямое и косвенное) оказывается на Лигу. Учитывая тенденцию не давать награду трижды подряд одному игроку с 1986 года (когда таковым был Ларри Бёрд), вряд ли для Николы сделают исключение. Да и Яннис уже двухкратный, и сыграл он меньше Джоэла в этом сезоне.
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quznez
Ответ Денис Храпунов
Интересный конечно в лиге сейчас период. Уже который год за МВП борятся 3 больших. В лиге, которая вроде как отдана маленьким.
говорили же, большие должны шагать в ногу со временем. ну вот, шагнули.
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unrecyclable
Он же француз
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Денис Храпунов
Интересный конечно в лиге сейчас период. Уже который год за МВП борятся 3 больших. В лиге, которая вроде как отдана маленьким.
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