Джоэл Эмбиид заканчивает сезон-2022/23 на первой строчке в официальной гонке за MVP

Центровой «Филадельфии» заканчивает сезон-2022/23 на первой строчке в официальной гонке за MVP.

В 66 матчах текущего сезона 29-летний камерунец набирает в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 55% реализации с игры.

2-кратный MVP Никола Йокич в 68 встречах регулярки отметился 24,8 очка, 11,9 подбора и 9,8 передачи в среднем за игру.

Показатели Чемпиона НБА-2021 Янниса Адетокумбо: 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,7 передачи.

« » и « » имеют одинаковый результат за две встречи до конца сезона – 52-28. « » (58-22) закончит сезон на первой строчке в Лиге.

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