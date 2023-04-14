Джоэл Эмбиид с большим отрывом лидирует в предварительных результатах голосования за MVP

Баскетбольный энтузиаст Макс Круз создал и регулярно обновляет собственную таблицу, позволяющую отслеживать результаты голосования за индивидуальные награды до официального объявления со стороны . Она основана на заявлениях представителей медиа, имеющих право голосовать и подтвердивших собственные выборы победителей.

На данный момент 39 представителей медиа-пространства НБА открыто заявили о своих «самых ценных игроках сезона-2022/23».

(« ») 26 раз был удостоен первого места, (« ») – шесть, (« ») – семь.

Выборы самых известных экспертов:

Кендрик Перкинс – Яннис Адетокумбо

Стивен Эй Смит – Джоэл Эмбиид

Джей Джей Редик – Яннис Адетокумбо

Брайан Уиндхорст – Яннис Адетокумбо

С полной таблицей можно ознакомиться здесь.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?

Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»