Джоэл Эмбиид с большим отрывом лидирует в предварительных результатах голосования за MVP
Баскетбольный энтузиаст Макс Круз создал и регулярно обновляет собственную таблицу, позволяющую отслеживать результаты голосования за индивидуальные награды до официального объявления со стороны НБА. Она основана на заявлениях представителей медиа, имеющих право голосовать и подтвердивших собственные выборы победителей.
На данный момент 39 представителей медиа-пространства НБА открыто заявили о своих «самых ценных игроках сезона-2022/23».
Джоэл Эмбиид («Филадельфия») 26 раз был удостоен первого места, Никола Йокич («Денвер») – шесть, Яннис Адетокумбо («Милуоки») – семь.
Выборы самых известных экспертов:
Кендрик Перкинс – Яннис Адетокумбо
Стивен Эй Смит – Джоэл Эмбиид
Джей Джей Редик – Яннис Адетокумбо
Брайан Уиндхорст – Яннис Адетокумбо
С полной таблицей можно ознакомиться здесь.
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