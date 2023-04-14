Джоэл Эмбиид с большим отрывом лидирует в предварительных результатах голосования за MVP

Теги Денвер Милуоки Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Баскетбольный энтузиаст Макс Круз создал и регулярно обновляет собственную таблицу, позволяющую отслеживать результаты голосования за индивидуальные награды до официального объявления со стороны НБА. Она основана на заявлениях представителей медиа, имеющих право голосовать и подтвердивших собственные выборы победителей.

На данный момент 39 представителей медиа-пространства НБА открыто заявили о своих «самых ценных игроках сезона-2022/23».

Джоэл ЭмбиидФиладельфия») 26 раз был удостоен первого места, Никола ЙокичДенвер») – шесть, Яннис АдетокумбоМилуоки») – семь.

Выборы самых известных экспертов:

Кендрик Перкинс – Яннис Адетокумбо

Стивен Эй Смит – Джоэл Эмбиид

Джей Джей Редик – Яннис Адетокумбо

Брайан Уиндхорст – Яннис Адетокумбо

С полной таблицей можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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kc6nxy8whs
Заслужил 3 последних года! Наконец справедливость!
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Vvze
Ответ Savardus
Еще в начале года говорилось о том, что Йокичу не дадут еще один MVP. В нынешних реалиях и с нынешней повесточкой - у него не тот цвет кожи. Что, ни в коем случае не отменяет мощи Эмбида, но тем не менее
а в прошлом и позапрошлом году была другая повестка ?
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ggg hhh
Ответ Savardus
Еще в начале года говорилось о том, что Йокичу не дадут еще один MVP. В нынешних реалиях и с нынешней повесточкой - у него не тот цвет кожи. Что, ни в коем случае не отменяет мощи Эмбида, но тем не менее
не понимаю эту фигню про цвет, он только в этом году стал белым или что?
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Олененок Бэмби
Ответ boller_73
Объективно наиграл за последние годы
Годы? Мвп должны давать за сезон, а не за годы...тогда уж че уж там, можно и по инерции за дюранта и леброна голосовать..пусть делят первое место.
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Birdman NBA
Ответ Мага2101
Наплакал он, а не заслужил
Понятно что многих раздражает то, что Джоел постоянно про МВП чешит, но объективно он его заслужил
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Klna Jislime
Ответ boller_73
Объективно наиграл за последние годы
дада наплакал, ухахаха
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Мага2101
Ответ boller_73
Объективно наиграл за последние годы
Наплакал он, а не заслужил
+8
-7
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p
Ответ boller_73
Объективно наиграл за последние годы
Ну и немножечко наныл)
+26
-4
+22
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Savardus
Еще в начале года говорилось о том, что Йокичу не дадут еще один MVP.

В нынешних реалиях и с нынешней повесточкой - у него не тот цвет кожи.

Что, ни в коем случае не отменяет мощи Эмбида, но тем не менее
+7
-8
-1
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igor nn
Реддик и Перк красавы.Адетонон..ну грек короче -лучший.
+7
-3
+4
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boller_73
Объективно наиграл за последние годы
+4
-12
-8
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Last avenger
Наныл
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