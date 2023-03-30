ESPN провел свое голосование за MVP. Эмбиид победил с отрывом в 2 очка

Теги Денвер Милуоки Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

ESPN провел собственный финальный опрос журналистов и медиа по вопросу самого ценного игрока НБА в сезоне-2022/23.

ESPN попросил 100 представителей СМИ принять участие в неофициальном опросе, который имитирует процесс голосования за награды НБА в постсезонный период.

Чтобы сделать голосование как можно более реалистичным, в нем приняли участие как минимум по два человека от каждого из 28 рынков лиги, а также представители национальных и международных СМИ.

Как и при официальном голосовании НБА в конце сезона, голосующим было предложено представить бюллетень из пяти игроков, а результаты подсчитывались по системе подсчета очков, принятой в лиге:

– 10 очков за голос за первое место; 7 очков за второе место; 5 очков за третье место; 3 очка за четвертое место; 1 очко за пятое место.

Результаты:

1. Джоэл ЭмбиидФиладельфия») – 40 первых мест, 45 вторых, 15 третьих – 790 очков всего.

2. Никола ЙокичДенвер») – 42 первых места, 39 вторых, 19 третьих –788 очков всего.

3. Яннис АдетокумбоМилуоки») – 18 первых мест, 15 вторых, 64 третьих – 612 очков всего.

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13 комментариев

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diter
"Значит черных в ESPN больше, чем белых) Ну а если без шуток" // А если без шуток, то темнокожих в ESPN явно намного больше, чем людей сербского происхождения.
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За Валенсию с 1999
Приятно, что Сабониса многие отметили. А по факту - Никола должен взять, но Эмбиида вытянут за уши скорее всего
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ExplodingSun
Помните, как игрока месяца дали всей пятёрке Атланты ( времен Хорфорда).
Дать бы МВП сезона всей команде Сакраменто)
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quznez
куда девать неимоверный джамшутинг Джокера?
такого больше не будет вероятно ещё пару десятилетий, когда большой стреляет 65% из поля, в то время как Карри в прайме в районе 50% бил.
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Аккайын Жасов
Против Дончича ты Лев Толстой
А против Йокича
+3
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+3
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mibX
Ответ Александр Быстров
Мне кажется Эмбиид может получить МВП только в ситуации, что лига не захочет давать 3 титула подряд Джокеру
Эта ситуация уже есть. Лиге нужен новый МВП. 2 года Карри, 2 года Янниса, 2 года Йокича - это предел. Следующий - Эмбиид. Чем больше звезд с различными титулами - тем проще Лиге раскручиваться. Фила получит своего МВП, разве что проиграет все оставшиеся матчи
+1
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Evincive
Ответ Александр Быстров
Мне кажется Эмбиид может получить МВП только в ситуации, что лига не захочет давать 3 титула подряд Джокеру
Двойной плюс. Йокич в этом сезоне гораздо сильнее, чем в прошлом, а Эмбиид на том же уровне ( некуда прибавлять). Но, дадут Эмбииду.
+2
-2
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Вадим flanec
Ахахахахахп. Таких кадров поискать ещё.
+1
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Александр Быстров
Мне кажется Эмбиид может получить МВП только в ситуации, что лига не захочет давать 3 титула подряд Джокеру
+15
-2
+13
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Арсен Венгер (копия)
Победил, потому что набрал больше баллов за 2 место 🤔 🤔 🤔
+2
-1
+1
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Nuteruoli
Значит черных в ESPN больше, чем белых) Ну а если без шуток, то такому голосованию есть место быть, Эмбиид хорошо провел этот сезон, правда сбежал от дуэли в горах в последнем матче.
+2
-4
-2
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ДИКАНЬ
Джарен Джексон то откуда упал?)) видимо Моранта так назвали, чтоб за пистолет не предъявили))
+6
0
+6
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Stanislav Alekhin
Демократия в деле. Все честно, никакого давления.
+5
-1
+4
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