ESPN провел свое голосование за MVP. Эмбиид победил с отрывом в 2 очка
ESPN провел собственный финальный опрос журналистов и медиа по вопросу самого ценного игрока НБА в сезоне-2022/23.
ESPN попросил 100 представителей СМИ принять участие в неофициальном опросе, который имитирует процесс голосования за награды НБА в постсезонный период.
Чтобы сделать голосование как можно более реалистичным, в нем приняли участие как минимум по два человека от каждого из 28 рынков лиги, а также представители национальных и международных СМИ.
Как и при официальном голосовании НБА в конце сезона, голосующим было предложено представить бюллетень из пяти игроков, а результаты подсчитывались по системе подсчета очков, принятой в лиге:
– 10 очков за голос за первое место; 7 очков за второе место; 5 очков за третье место; 3 очка за четвертое место; 1 очко за пятое место.
Результаты:
1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 40 первых мест, 45 вторых, 15 третьих – 790 очков всего.
2. Никола Йокич («Денвер») – 42 первых места, 39 вторых, 19 третьих –788 очков всего.
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 18 первых мест, 15 вторых, 64 третьих – 612 очков всего.
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