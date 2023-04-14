Джеймс Харден: «Предвкушаю. Завтра собираюсь отыграть минимум 40 минут»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден рассказал о своей и командной подготовке к плей-офф.

«Я предвкушаю. Моя энергия, мой темп, моя агрессивность будут на другом уровне. Чувствую себя более комфортно, более уверенно в том, что должен делать на паркете», – начал Харден.

«Все проходит отлично. Действительно хорошо. Пытаюсь сочетать работу, но без переутомления. Я готов. Заряжен. Завтра собираюсь сыграть 40 минут, как минимум, поэтому подготавливаю свое тело, чтобы быть в состоянии выйти и быть эффективным и результативным в течение 40 минут», – продолжил Харден о последней неделе тренировочных занятий.

«Поскольку я не играл в последних двух матчах, всегда сложно войти в ритм, но я должен быть уверен в своей физической форме: бегаю на высокой скорости, работаю с весами и делаю все необходимые мелочи, чтобы быть готовым. Эта неделя очень помогла нам в плане тренировок и изучения того, что любит делать «Бруклин», – заключил разыгрывающий.

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6 комментариев

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p
Ответ Evelage
че нам тут минусы понастовляли, хвавхва
Боятся что Борода подведет, ахахах
0
0
0
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Evelage
Ответ p
Ахахахахахах
че нам тут минусы понастовляли, хвавхва
+1
0
+1
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p
Ответ Evelage
Борода, не подведи🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Ахахахахахах
+2
-2
0
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Evelage
Борода, не подведи🤞🏻🤞🏻🤞🏻
+4
-4
0
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p
Борода, не подведи🤞🏻🤞🏻🤞🏻
+1
-4
-3
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p
Борода, не подведи🤞🏻🤞🏻🤞🏻
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-4
-1
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