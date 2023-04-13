Джеймс Харден: «Я мастер этой игры»

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» поделился мыслями о своем становлении как плеймейкера.

«Я мастер этой игры. Это 14-й год для меня – приспосабливаюсь к тому, как команды защищаются, и выбираю, как построить наше нападение. Моя роль в «Сиксерс» отличается от той, что была в 2017 году. Так что да, подход другой, но я все тот же игрок, что и в 2017 году, просто моя роль немного изменилась.

Это сочетание работы, которую я проделываю каждое лето, восстановления здоровья и доверия к себе, когда выхожу на площадку. Я жаждал учиться новому на протяжении всей своей карьеры. В этом сезоне передо мной поставлена задача быть лидером на площадке, вовлекать партнеров в игру и при этом сохранять свою агрессивность. Если бы я сказал, что это было легко, я бы солгал, но я готов сделать все, что требуется, чтобы помочь своей команде победить», – рассказал Харден в интерью Slam Magazine.

« » примет « » на своем паркете в рамках матча-открытия плей-офф в субботу в 20:00 по московскому времени.

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