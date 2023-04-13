Джеймс Харден: «Я мастер этой игры»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден поделился мыслями о своем становлении как плеймейкера.

«Я мастер этой игры. Это 14-й год для меня – приспосабливаюсь к тому, как команды защищаются, и выбираю, как построить наше нападение. Моя роль в «Сиксерс» отличается от той, что была в 2017 году. Так что да, подход другой, но я все тот же игрок, что и в 2017 году, просто моя роль немного изменилась.

Это сочетание работы, которую я проделываю каждое лето, восстановления здоровья и доверия к себе, когда выхожу на площадку. Я жаждал учиться новому на протяжении всей своей карьеры. В этом сезоне передо мной поставлена задача быть лидером на площадке, вовлекать партнеров в игру и при этом сохранять свою агрессивность. Если бы я сказал, что это было легко, я бы солгал, но я готов сделать все, что требуется, чтобы помочь своей команде победить», – рассказал Харден в интерью Slam Magazine.

«Филадельфия» примет «Бруклин» на своем паркете в рамках матча-открытия плей-офф в субботу в 20:00 по московскому времени.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon01
Ответ Левая рука Хардена
Пришло время доказать это в плове, Джеймс✊
прям вижу как в плове борода рвёт и мечет,и в защите отрабатывает и ведёт команду за собой.хорош в подборах на щитах,отличные проценты...покрикивает на сотоварищей по команде и прям личным примером......вижу ....и просыпаюсь.последний шот вчера точно был лишним)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ Левая рука Хардена
Пришло время доказать это в плове, Джеймс✊
Если Фила проиграет во втором раунде, Харден перестанет быть мастером этой игры?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Laden
Удачи, Борода!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Левая рука Хардена
Пришло время доказать это в плове, Джеймс✊
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий