НБА оштрафовала «Даллас» на 750 000 долларов за танкинг
НБА оштрафовала «Даллас» на 750 тысяч долларов за решение, принятое перед матчем с «Чикаго», об отдыхе пятерых ключевых игроков состава.
«Расследование НБА пришло к выводу, что «Мавс» нарушили политику отдыха игроков и «продемонстрировали своими действиями и публичными заявлениями желание организации проиграть матч, чтобы повысить шансы на сохранение выбора в первом раунда драфта НБА 2023 года», – сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не принимали участия в матче с «Чикаго», несмотря на имеющиеся шансы команды на выход в плей-ин.
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Про САС умолчу - они откровенно слились лишь первый год. Лысый говорил, что будут смотреть кто откровенно танкует, пока же только слова
Просто Никс подали жалобу, потому что пик с защитой топ-10 умахнули из под носа. Портленд же никто не штрафует, потому что никто не жалуется, а могли бы.
очень эффективное решение проблемы