НБА оштрафовала «Даллас» на 750 000 долларов за танкинг

Теги Чикаго Даллас НБА Баскетбол

НБА оштрафовала «Даллас» на 750 тысяч долларов за решение, принятое перед матчем с «Чикаго», об отдыхе пятерых ключевых игроков состава.

«Расследование НБА пришло к выводу, что «Мавс» нарушили политику отдыха игроков и «продемонстрировали своими действиями и публичными заявлениями желание организации проиграть матч, чтобы повысить шансы на сохранение выбора в первом раунда драфта НБА 2023 года», – сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не принимали участия в матче с «Чикаго», несмотря на имеющиеся шансы команды на выход в плей-ин.

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14 комментариев

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ГРУПА ЗИСК
Интересно, Детройт и Хьюстон их никоим образом не заинтересовали? Который год даже не изображают борьбу. Хьюстон уже брал 2 и 3 пик, сколько ещё нужно ?
Про САС умолчу - они откровенно слились лишь первый год. Лысый говорил, что будут смотреть кто откровенно танкует, пока же только слова
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Nightyork97
Забавно, что до ПТБ со статой 2-15 в последних играх сезона не докопались до танкинга. Посадили Лилларда, наделали левых диагнозов основе (типа они сломались) и давай играть. 750к просто копейки, даже компенсация 2 раундом выглядит страшнее.
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xamer 9
Ответ трович
Проигрыш к делу не пришьёшь. Ну, проиграли, вот такие мы рукожопы. И выход лавочников в основе - личное дело тренера. Не к чему прицепиться. А вот в случае с Киддом длинный язык как раз нужно было на привязи держать. Танковать танкуй, но не наглей.
Кидд ничего напрямую не говорил. Какие то некие решения руководства и прочее.
Просто Никс подали жалобу, потому что пик с защитой топ-10 умахнули из под носа. Портленд же никто не штрафует, потому что никто не жалуется, а могли бы.
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LAV27
Надо было на 1 мин выпустить основу и посадить на скамейку и всё, никакого штрафа
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трович
Ответ xamer 9
Непоследовательное решение. Портленд после того как Лиллард присел выиграли 1 игру из 7 или 8, и им за отсутствие основы ничего не делают?
Проигрыш к делу не пришьёшь. Ну, проиграли, вот такие мы рукожопы. И выход лавочников в основе - личное дело тренера. Не к чему прицепиться. А вот в случае с Киддом длинный язык как раз нужно было на привязи держать. Танковать танкуй, но не наглей.
+12
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Jazzzz
Ахаха. Какой-то новый цирк с конями)
+1
-4
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Роман Сприкут
Ответ SL90
Почему бы пиками не штрафовать?
Потому что такое наказание не прописано в Уставе НБА.
+10
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demx
Ответ SL90
Почему бы пиками не штрафовать?
Из-за одного матча пик забирать?
+3
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BenchWarmer
нуу если бы Луку при каждом технаре после споров с судьями штрафовали за критику судейства, мб столько бы и набежало..
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Виталий Мучаев
Л - логика. Детройт весь сезон танковал и ничего все нормально.
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xamer 9
Непоследовательное решение. Портленд после того как Лиллард присел выиграли 1 игру из 7 или 8, и им за отсутствие основы ничего не делают?
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Fogiii
То есть, если бы Кидд не разболтал лишнего, это был не танкинг и Даллас оштрафовали только за слова Кидда?
очень эффективное решение проблемы
+4
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Alex Raycon
У Лиги была возможность забрать пик, но он оказался точеным, потому они выбрали другой вариант
+9
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SL90
Почему бы пиками не штрафовать?
+5
-2
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