Пол Джордж о Луке Дончиче: «Некоторые игроки просто не умеют защищаться»

Форвард « » заявил, что разыгрывающий « » не умеет играть в обороне.

«Некоторые игроки просто не умеют защищаться, это нормально.

Как бы он ни был хорош в нападении, некоторые просто не способны играть в обороне. У кого-то есть талант игры в защите, у кого-то – в нападении. Деннис Родман, например, был великолепен в защите», – сказал Джордж в своем подкасте.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?