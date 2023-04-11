Пол Джордж о Луке Дончиче: «Некоторые игроки просто не умеют защищаться»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж заявил, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич не умеет играть в обороне.
«Некоторые игроки просто не умеют защищаться, это нормально.
Как бы он ни был хорош в нападении, некоторые просто не способны играть в обороне. У кого-то есть талант игры в защите, у кого-то – в нападении. Деннис Родман, например, был великолепен в защите», – сказал Джордж в своем подкасте.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Просто коммерческий ход. Благодаря, которому уже четверо зашли только, чтобы написать об ошибке.