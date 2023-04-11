Пол Джордж о Луке Дончиче: «Некоторые игроки просто не умеют защищаться»

Теги Даллас Клипперс НБА Пол Джордж Лука Дончич Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж заявил, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич не умеет играть в обороне.

«Некоторые игроки просто не умеют защищаться, это нормально.

Как бы он ни был хорош в нападении, некоторые просто не способны играть в обороне. У кого-то есть талант игры в защите, у кого-то – в нападении. Деннис Родман, например, был великолепен в защите», – сказал Джордж в своем подкасте.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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13 комментариев

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гилберт
Ответ 711M
блин, вы ошиблись и в тексте, и в заголовке(( Умеют, а не Имеют
Белые люди не имеют прыгать.
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Сергей Орлов
Ответ someoneelse
ну некоторые умеют, но имеют защищаться
отлично сказано)
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Azat LA
Ответ Camp_Nou
Забавная, конечно, ситуация. Можно быть каким угодно крутым защитником, но если толком не уметь играть в атаке, то такого игрока даже звездой считать не будут. Ну серьезно, кто сейчас Джексона, Мобли, Гобера или Смарта готов назвать звездой? В то же время, если игрок плохо защищается, но умеет играть в атаке, то можно быть игроком уровня МВП( Йокич, Карри, Дончич, ЛеБрон в последние годы). При этом титул, как правило, выигрывает команда с лучшей защитой.
В общем и целом согласен, но ЛеБрон в ПО включается и в защите.
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Camp_Nou
Забавная, конечно, ситуация. Можно быть каким угодно крутым защитником, но если толком не уметь играть в атаке, то такого игрока даже звездой считать не будут. Ну серьезно, кто сейчас Джексона, Мобли, Гобера или Смарта готов назвать звездой? В то же время, если игрок плохо защищается, но умеет играть в атаке, то можно быть игроком уровня МВП( Йокич, Карри, Дончич, ЛеБрон в последние годы). При этом титул, как правило, выигрывает команда с лучшей защитой.
+2
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+2
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Edem
Ответ Cash_flow
Геннадий Ильин о самом себе: "Некоторые просто не имеют публиковать новости без косяков"
🤣🤣🤣
+1
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Evgeniy 72
Один из любимых игроков - Микэл Бриджес. Как и ожидалось, он смог играть в скорера, не забывая про защиту. Но статьи сочиняют про жирных парней, я не сомневаюсь, что за клавиатурой сидят именно такие.
+5
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+5
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Леша Харитонов
некоторые просто не имеют в заголовок
+8
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+8
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nbawade
Кто сказал, что Ильин ошибся?
Просто коммерческий ход. Благодаря, которому уже четверо зашли только, чтобы написать об ошибке.
+7
-1
+6
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Cash_flow
Геннадий Ильин о самом себе: "Некоторые просто не имеют публиковать новости без косяков"
+24
0
+24
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Tim Timson
холодное лето 23го для Луки. команда думает как ей быть, подпишется ли Кайри, и что потом с этим делать,а потом прилетит Лука и скажет ай вонт обмен))
+1
0
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Генри Суслофф
Ответ 711M
блин, вы ошиблись и в тексте, и в заголовке(( Умеют, а не Имеют
некоторые просто не имеют в заготовки)
+20
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+20
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someoneelse
Ответ 711M
блин, вы ошиблись и в тексте, и в заголовке(( Умеют, а не Имеют
ну некоторые умеют, но имеют защищаться
+5
0
+5
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711M
блин, вы ошиблись и в тексте, и в заголовке(( Умеют, а не Имеют
+16
0
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