Спенсер Динуидди: «Испытываю некоторую радость по поводу невыхода «Далласа» в плей-офф»

Разыгрывающий « » признался, что испытывает злорадство из-за того, что его бывшая команда « » не смогла попасть даже в плей-ин, в то время как «Нетс» прошли в плей-офф с 6-м номером посева.

«Не буду врать, малодушная часть меня испытывает некоторую радость», – сказал Динуидди.

Защитник «Нетс» добавил, что продолжает дружить с игроками «Мэверикс» и желает им всего наилучшего.

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