Спенсер Динуидди: «Испытываю некоторую радость по поводу невыхода «Далласа» в плей-офф»
Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди признался, что испытывает злорадство из-за того, что его бывшая команда «Даллас» не смогла попасть даже в плей-ин, в то время как «Нетс» прошли в плей-офф с 6-м номером посева.
«Не буду врать, малодушная часть меня испытывает некоторую радость», – сказал Динуидди.
Защитник «Нетс» добавил, что продолжает дружить с игроками «Мэверикс» и желает им всего наилучшего.
Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»
1 комментарий