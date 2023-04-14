Серджо Скариоло: «Мы провели более чем приемлемый сезон Евролиги»

Главный тренер « » считает, что сезон-2022/23 можно считать успешным.

«В целом мы провели более чем приемлемый сезон , 14 побед – это очень приличное число. Мы лишь дебютировали, и когда число отсутствующих игроков доходило до 4-5, закономерно проваливались.

Во второй части регулярки мы были, по-моему, шестой командой Евролиги. Заплатили большую цену за провал на старте, а когда половина команды пропускала матчи, это стало Эверестом, на который нам не по силам было взойти.

Я ни о чем не жалею, потому что у нас не было условий для попадания в плей-офф. Мы старались: добились прекрасных побед, показывали отличный баскетбол. В целом сожалений нет», – сказал тренер на пресс-конференции.

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