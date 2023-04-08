Серджо Скариоло – основной претендент на должность главного тренера «Реала»

является основным претендентом на должность главного тренера испанского « », сообщает журналист SDNA Георге Заккас. Стороны веду активные переговоры.

62-летний итальянский специалист в настоящее время руководит « », но не сумел вывести команду в плей-офф . «Виртус» занимает 14-е место в турнирной таблице с результатом 13-20.

Скариоло также является главным тренером сборной Испании и привел команду к победе в чемпионате Европы 2022 года.

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса уже заявил, что не против, если Скариоло возглавит «Реал». По его мнению, работа в мадридском клубе позволит тренеру более внимательно следить за развитием испанского баскетбола.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это