Серджо Скариоло – основной претендент на должность главного тренера «Реала»

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Серджо Скариоло является основным претендентом на должность главного тренера испанского «Реала», сообщает журналист SDNA Георге Заккас. Стороны веду активные переговоры.

62-летний итальянский специалист в настоящее время руководит «Виртусом», но не сумел вывести команду в плей-офф Евролиги. «Виртус» занимает 14-е место в турнирной таблице с результатом 13-20.

Скариоло также является главным тренером сборной Испании и привел команду к победе в чемпионате Европы 2022 года.

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса уже заявил, что не против, если Скариоло возглавит «Реал». По его мнению, работа в мадридском клубе позволит тренеру более внимательно следить за развитием испанского баскетбола.

 Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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3 комментария

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Julius Nwosu
Даже не смешно. Сборная, это не клуб. А с Виртусом он жидко обделался, при не самом маленьком бюджете. Так что скорее всего просто слух. Ну или руководство Реала потеряло связь с реальностью.
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vaslover
Могли бы добавить в новости такой нюанс что Скариоло уже тренировал Реал в конце прошлого и в начале нынешнего века.
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dmitriy
Интересно а Чус чем не устраивает, вроде и в чемпионате и в Евролиге неплохо идут…..
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