Серджо Скариоло о Лоренцо Брауне и Уэйде Болдуине: «Пожалуй, лучшая задняя линия в Евролиге»
Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло после разгромного поражения от «Маккаби Тель-Авив» (80:111) похвалил пару защитников израильской команды Лоренцо Брауна и Уэйда Болдуина, которые на двоих набрали 28 очков и 15 передач.
«Темп «Маккаби» оказался абсолютно непосильным для нас. Я думаю, что у них, пожалуй, лучшая задняя линия в Евролиге.
Трудно найти лучше. Она дает им невероятную скорость. Остальные игроки «Маккаби» очень хорошо следовали за своими лидерами», – сказал Скариоло.
«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе
2 комментария