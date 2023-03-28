Серджо Скариоло о Лоренцо Брауне и Уэйде Болдуине: «Пожалуй, лучшая задняя линия в Евролиге»

Главный тренер « » после разгромного поражения от « » (80:111) похвалил пару защитников израильской команды и Уэйда Болдуина, которые на двоих набрали 28 очков и 15 передач.

«Темп «Маккаби» оказался абсолютно непосильным для нас. Я думаю, что у них, пожалуй, лучшая задняя линия в .

Трудно найти лучше. Она дает им невероятную скорость. Остальные игроки «Маккаби» очень хорошо следовали за своими лидерами», – сказал Скариоло.

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