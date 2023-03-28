Серджо Скариоло о Лоренцо Брауне и Уэйде Болдуине: «Пожалуй, лучшая задняя линия в Евролиге»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Серджо Скариоло Виртус Лоренцо Браун Уэйд Болдуин Баскетбол

Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло после разгромного поражения от «Маккаби Тель-Авив» (80:111) похвалил пару защитников израильской команды Лоренцо Брауна и Уэйда Болдуина, которые на двоих набрали 28 очков и 15 передач.

«Темп «Маккаби» оказался абсолютно непосильным для нас. Я думаю, что у них, пожалуй, лучшая задняя линия в Евролиге.

Трудно найти лучше. Она дает им невероятную скорость. Остальные игроки «Маккаби» очень хорошо следовали за своими лидерами», – сказал Скариоло.

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2 комментария

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Сергей Орлов
Мицич, Ларкин и Бьёбуа подавились со смеху.
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Arturitto
Зато у тебя не команда,а колхоз!
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