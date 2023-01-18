Серджо Скариоло: «В первые месяцы в «Торонто» Кавай даже не здоровался со мной»

Главный тренер « » и сборной Испании Серджо Скариоло рассказал о своем опыте работы в команде «Торонто».

«Быть тренером в НБА – это сложно, потому что ты должен добиться того, чтобы тебя уважали. Помню, как в первые месяцы даже не здоровался со мной. Или, может быть, здоровался, но сквозь зубы.

Однако во время плей-офф он подходил ко мне перед каждым матчем. Он хотел, чтобы я посидел с ним 10 минут и рассказал обо всех аспектах предстоящего матча. Вот так развились наши отношения», – рассказал итальянский специалист.

Скариоло работал ассистентом главного тренера « » с 2018 по 2021 год.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это