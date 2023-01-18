Серджо Скариоло: «В первые месяцы в «Торонто» Кавай даже не здоровался со мной»

Теги Торонто Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло сборная Испании НБА Виртус Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Виртуса» и сборной Испании Серджо Скариоло рассказал о своем опыте работы в команде НБА «Торонто».

«Быть тренером в НБА – это сложно, потому что ты должен добиться того, чтобы тебя уважали. Помню, как в первые месяцы Кавай даже не здоровался со мной. Или, может быть, здоровался, но сквозь зубы.

Однако во время плей-офф он подходил ко мне перед каждым матчем. Он хотел, чтобы я посидел с ним 10 минут и рассказал обо всех аспектах предстоящего матча. Вот так развились наши отношения», – рассказал итальянский специалист.

Скариоло работал ассистентом главного тренера «Торонто» с 2018 по 2021 год.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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2 комментария

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Tim Timson
Кавай решил что после Деда к нему должны все подходить спрашивать как играть)).. а Скариола крутой. Его сейчас Нерсу очень не хватает
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
morozovvasya
Хорошее развитие...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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