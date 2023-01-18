Серджо Скариоло: «В первые месяцы в «Торонто» Кавай даже не здоровался со мной»
Главный тренер «Виртуса» и сборной Испании Серджо Скариоло рассказал о своем опыте работы в команде НБА «Торонто».
«Быть тренером в НБА – это сложно, потому что ты должен добиться того, чтобы тебя уважали. Помню, как в первые месяцы Кавай даже не здоровался со мной. Или, может быть, здоровался, но сквозь зубы.
Однако во время плей-офф он подходил ко мне перед каждым матчем. Он хотел, чтобы я посидел с ним 10 минут и рассказал обо всех аспектах предстоящего матча. Вот так развились наши отношения», – рассказал итальянский специалист.
Скариоло работал ассистентом главного тренера «Торонто» с 2018 по 2021 год.
Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это
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