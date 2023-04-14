«Монако» – «Маккаби» – первая известная пара плей-офф Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Монако Баскетбол

В последнем туре регулярного чемпионата-2022/23 Евролиги стала известна первая пара серии плей-офф – «Монако» – «Маккаби».

Закончив сезон на четвертом и пятом месте соответственно, команды встретятся в рамках четвертьфинала плей-офф-2022/23. Серия пройдет до трех побед.

Команда из Тель-Авива имеет лучший результат соревнования на своем паркете – 15 побед при двух поражениях. «Монако» – третий, с 13 победами в 17 матчах.

Остальные пары определяется сегодня по окончании заключительного 34-го тура регулярки. Матчи начнутся не ранее 21:30 по московскому времени.

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