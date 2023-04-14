Гендиректор чемпионата Франции о введении потолка зарплат: «Хотим избежать дисбаланса, который может стать необратимым для соревнования»

Руководство французской баскетбольной лиги LNB Pro A прокомментировало свое решение о введении потолка зарплат.

В текущем сезоне « » увеличил платежную ведомость на 60 процентов, подняв его до исторической отметки в истории французского клубного баскетбола в 10,8 млн евро.

«Речь не идет о том, чтобы помешать развитию «Монако». Мы не хотим ограничивать факт наличия значительных зарплат, но мы хотим, чтобы это соответствовало модели, которая не основывается исключительно на высоких результатах или спонсорстве. Это регулирующая мера для того, чтобы уберечь нас от чрезмерно инфляционных моделей, которые приводят к неконтролируемым дефицитам», – передает слова президента по управлению менеджментом лиги Филиппа Оссера L’Equipe.

«Это не такой потолок зарплат, как в других профессиональных видах спорта. Здесь нет понятия лимита вознаграждения игроков или ограничения заработной платы. Цель, конечно, не в том, чтобы препятствовать развитию клубов, а в том, чтобы избежать дисбаланса, который может стать необратимым и пагубным для соревнования», – сказал генеральный директор чемпионата Франции Фабрис Жушо.

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