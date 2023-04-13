Французская лига ввела потолок зарплат

Французская лига LNB Pro A договорилась с владельцами и представителями команд о введении потолка зарплат с учетом финансовых реалий лиги и потребностей всех команд.

Потолок зарплат будет введен на предстоящие три сезона. Все клубы должны будут платить налог на роскошь, если превысят потолок, который пока не определен.

Большинство клубов французской лиги в этом сезоне продемонстрировали финансовый рост. В частности « » увеличил платежную ведомость на 60 процентов, подняв его до исторической отметки в истории французского клубного баскетбола в 10,8 млн евро.

10 самых ярких игроков российской молодежки