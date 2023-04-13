Майк Джеймс и Уэйд Болдуин составили свои стартовые пятерки всех времен НБА в игре «15 долларов»

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Разыгрывающие «Монако» и «Маккаби» Майк Джеймс и Уэйд Болдуин составили свои стартовые пятерки всех времен НБА в популярной игре «15 долларов», где человек должен выбрать пять игроков по позициям, используя заданную общую сумму денег.

Вводные данные и «стоимость» баскетболистов не уточняются.

Пятерка Майка Джеймса: Джеймс Харден, Майкл Джордан, Кевин Дюрэнт, Кевин Гарнетт и Хаким Оладжувон.

Интересно, что только один из выбранных Джеймсом великих игроков НБА – Кевин Дюрэнт – попал в список Уэйда Болдуина: Крис Пол, Дуэйн Уэйд, Кевин Дюрэнт, Леброн Джеймс и Уилт Чемберлен.

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3 комментария

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Лютик
Кстати, если правильно помню, то Уэйлом Болдуином звали топ-проспекта в одной из частей НБА 2К в режиме менеджера)
Получив его, можно было дальше кайфовать лет 15, пока он там бил рекорды, брал МВП и вел команду в Финал за Финалом)
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Xell
Ответ RAMIK
Современный(21 век) топ 5 игроков: Карри, Кобе, Дюрант, ЛеБрон, Шакил. Резерв: Пол, Томпсон,Яннис , Гарнетт, Данкан. Рейтинг мой, не судите строго. Я не забыл про Айверсона, Уейда и Йокича.
Я бы Данкана поставил центром вместо Шака. Он фундаментальнее.
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+3
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RAMIK
Современный(21 век) топ 5 игроков: Карри, Кобе, Дюрант, ЛеБрон, Шакил. Резерв: Пол, Томпсон,Яннис , Гарнетт, Данкан. Рейтинг мой, не судите строго. Я не забыл про Айверсона, Уейда и Йокича.
+5
0
+5
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