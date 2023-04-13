Майк Джеймс и Уэйд Болдуин составили свои стартовые пятерки всех времен НБА в игре «15 долларов»
Разыгрывающие «Монако» и «Маккаби» Майк Джеймс и Уэйд Болдуин составили свои стартовые пятерки всех времен НБА в популярной игре «15 долларов», где человек должен выбрать пять игроков по позициям, используя заданную общую сумму денег.
Вводные данные и «стоимость» баскетболистов не уточняются.
Пятерка Майка Джеймса: Джеймс Харден, Майкл Джордан, Кевин Дюрэнт, Кевин Гарнетт и Хаким Оладжувон.
Интересно, что только один из выбранных Джеймсом великих игроков НБА – Кевин Дюрэнт – попал в список Уэйда Болдуина: Крис Пол, Дуэйн Уэйд, Кевин Дюрэнт, Леброн Джеймс и Уилт Чемберлен.
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Получив его, можно было дальше кайфовать лет 15, пока он там бил рекорды, брал МВП и вел команду в Финал за Финалом)