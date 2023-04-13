Майк Джеймс и Уэйд Болдуин составили свои стартовые пятерки всех времен НБА в игре «15 долларов»

Разыгрывающие « » и « » Майк Джеймс и составили свои стартовые пятерки всех времен НБА в популярной игре «15 долларов», где человек должен выбрать пять игроков по позициям, используя заданную общую сумму денег.

Вводные данные и «стоимость» баскетболистов не уточняются.

Пятерка Майка Джеймса: , , Кевин Дюрэнт, Кевин Гарнетт и Хаким Оладжувон.

Интересно, что только один из выбранных Джеймсом великих игроков НБА – Кевин Дюрэнт – попал в список Уэйда Болдуина: Крис Пол, Дуэйн Уэйд, Кевин Дюрэнт, Леброн Джеймс и Уилт Чемберлен.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки