Иван Ухов: «Не стоит недооценивать «Локо». Готовимся к тяжелой серии»

Защитник ЦСКА Иван Ухов в интервью «Матч ТВ» заявил, что команда готовится к тяжелой полуфинальной серии лиги ВТБ против « ‑Кубань».

— Насколько удивила уверенная победа краснодарцев над «ПАРИ НН» в четвертьфинальной серии?

— «Локомотив» действительно сыграл хорошо на этой стадии. Потому что в чемпионате они проиграли «Нижнему» четыре раза в четырех матчах. Но нижегородцы где‑то были не в полном составе, были травмы у некоторых игроков, поэтому, наверное, и не получилось навязать сопернику ту борьбу, которую они навязывали в течение сезона. Но и «Локо», само собой, тоже провел хорошую серию: краснодарцы смогли воспользоваться ошибками «Нижнего» и уверенно победить.

В общем, готовимся к тяжелой полуфинальной серии. Потому что «Локомотив» может играть с любым соперником очень достойно, что они в целом демонстрировали по ходу сезона. Не стоит недооценивать его, оглядываться назад и говорить, что мы четырежды выигрывали у него в сезоне. Опять же «Нижний» тоже четыре раза побеждал железнодорожников, но в плей‑офф «Локо» сыграл по‑другому. Поэтому очень серьезно настраиваемся на предстоящие матчи.

— Перед первым матчем пройдут мероприятия, посвященные 100‑летию баскетбольного клуба ЦСКА. Для вас это супермотивация или дополнительный груз ответственности?

— Наверное, больше мотивация. Но мы и так настроены на игру очень серьезно. Поэтому нужно, наверное, не поддаваться торжествам. Да, действительно, это большой юбилей очень большого клуба, но нам надо делать свою работу и фокусироваться на игре больше, чем на праздновании. Так что надеюсь, что нам это не помешает, а, напротив, придаст больше сил и энергии для победы.

— Перед игрой выступит Баста. Как относитесь к его творчеству?

— Хороший исполнитель, нравятся его репертуар. Выделять что‑то конкретно не хотел бы, потому что у него действительно много хороших песен.

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