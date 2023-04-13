Александер Секулич: «Сыгранность – важное преимущество ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич назвал главные козыри ЦСКА в предстоящей серии 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ.

«У ЦСКА очень хороший и глубокий состав игроки – в Евролиге эта команда была бы на ведущих ролях. Особенно выделяется передняя линия: Никола Милутинов, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов – это все игроки с огромным опытом.

Но главное, на мой взгляд, то, что у них очень устоявшийся состав – по ходу сезона добавился всего один игрок. Они прекрасно друг друга знают и играют, как одно целое – именно это главная сила ЦСКА. Сыгранность – очень важное преимущество.

Отмечу также поддержку ЦСКА – за них много людей приходит болеть и в Москве, и на выездных матчах.

Они начнут серию максимально собранно. Не из-за юбилея клуба, а потому что это плей-офф – все понимают важность и ответственность этих матчей. От своих подопечных буду требовать хладнокровия и полной концентрации на том, чтобы действовать в защите и атаке так, как мы договоримся на предматчевой установке», – сказал тренер.

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