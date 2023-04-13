Александер Секулич: «Сыгранность – важное преимущество ЦСКА»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич назвал главные козыри ЦСКА в предстоящей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«У ЦСКА очень хороший и глубокий состав игроки – в Евролиге эта команда была бы на ведущих ролях. Особенно выделяется передняя линия: Никола Милутинов, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов – это все игроки с огромным опытом.

Но главное, на мой взгляд, то, что у них очень устоявшийся состав – по ходу сезона добавился всего один игрок. Они прекрасно друг друга знают и играют, как одно целое – именно это главная сила ЦСКА. Сыгранность – очень важное преимущество.

Отмечу также поддержку ЦСКА – за них много людей приходит болеть и в Москве, и на выездных матчах.

Они начнут серию максимально собранно. Не из-за юбилея клуба, а потому что это плей-офф – все понимают важность и ответственность этих матчей. От своих подопечных буду требовать хладнокровия и полной концентрации на том, чтобы действовать в защите и атаке так, как мы договоримся на предматчевой установке», – сказал тренер.

10 самых ярких игроков российской молодежки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий