Кевин Дюрэнт о матче против Ирвинга: «Никаких эмоций. Еще одна игра»

Звездный форвард « » рассказал о том, с каким настроем вышел на матч против «Далласа» с экс-одноклубником и близким другом в составе.

«Никаких эмоций. Просто еще одна игра.

Я уже говорил ранее, что на протяжении большей части карьеры выходил против Кайри. Последние пару сезонов, да, мы были в одной команде, но по большей части мы выступали порознь и я знаю, каково это, играть против Кайри», – заявил Дюрэнт.

Дюрэнт принес победу своей новой команде в игре против « ». За 12 секунд до сирены при счете 126:126 он отметился броском со средней дистанции.

За 40 минут на паркете Дюрэнт набрал 37 очков (12 из 17 с игры), 7 подборов и 3 передачи.

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