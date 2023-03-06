Кевин Дюрэнт о матче против Ирвинга: «Никаких эмоций. Еще одна игра»

Теги Даллас Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт рассказал о том, с каким настроем вышел на матч против «Далласа» с экс-одноклубником и близким другом Кайри Ирвингом в составе.

«Никаких эмоций. Просто еще одна игра.

Я уже говорил ранее, что на протяжении большей части карьеры выходил против Кайри. Последние пару сезонов, да, мы были в одной команде, но по большей части мы выступали порознь и я знаю, каково это, играть против Кайри», – заявил Дюрэнт.

Дюрэнт принес победу своей новой команде в игре против «Далласа». За 12 секунд до сирены при счете 126:126 он отметился броском со средней дистанции.

За 40 минут на паркете Дюрэнт набрал 37 очков (12 из 17 с игры), 7 подборов и 3 передачи.

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1 комментарий

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Денис Храпунов
Пару красивых моментов друг против друга они подарили. Вначале Кайри неплохо отыграл КейДи, потом тот красиво его зачехлил
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