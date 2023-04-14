«Помогаю осуществляться вещам». Рик Фокс ответил на выпад Спенсера Динуидди

Теги Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил Бруклин НБА фото Спенсер Динуидди Рик Фокс Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Рик Фокс ответил на выпад игрока «Бруклина» Спенсера Динуидди.

Динуидди ранее выразил мнение, что Фоксу повезло стать чемпионом лиги только благодаря попаданию в правильную команду.

«Некоторым везет попадать в определенные ситуации. Мы не можем злиться на Рика Фокса за его титулы с Кобе и Шаком. Некоторым просто везет, и это хорошо. Но мы не можем говорить и то, что Рик Фокс привел их к чемпионству. Давайте не будем так делать», – сказад Динуидди.

Фокс выложил совместную фотографию с Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом с чемпионского парада.

«Привет, Спенсер Динуидди. Вот фотография трех капитанов, которых Фил Джексон выбрал для того, чтобы они рулили «Лейкерс», выигравшими три титула подряд. Кто такой Рик Фокс? Я помогаю осуществляться вещам», – написал Фокс.

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1 комментарий

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nikolaev-78
Динуиди молодец конечно. И пас отдаст. И наброс сделает. Какая муха его укусила?
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