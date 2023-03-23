Спенсер Динуидди: «От того, завоюет ли Леброн еще один перстень, может зависеть, станет ли он величайшим игроком в истории»

Разыгрывающий « » заявил, что понимает великих игроков, которые стремятся выиграть как можно больше чемпионских титулов.

«Если ты не в пятерке лучших за все время, через 2-3 года после завершения карьеры о тебе забудут. Давайте будем честными, о ком мы все время говорим? Если ты не изменил культуру, как Аллен Айверсон или Стеф Карри, и если ты не Кобе, Майк или Леброн, о тебе не говорят.

Если бы Шака не было на TNT каждый вечер, мы, возможно, не говорили бы о нем так часто. А он самый доминирующий игрок в истории.

И я понимаю, почему эти парни гонятся за перстнями. От того, завоюет ли Леброн еще один перстень, может зависеть, станет ли он величайшим игроком в истории или нет. Я полностью понимаю погоню за перстнем, если ты близок к тому, чтобы обойти Кобе или Джордана. Но если ты не входишь в Топ-20, это касается только тебя», – сказал Динуидди.

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