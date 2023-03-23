Спенсер Динуидди: «От того, завоюет ли Леброн еще один перстень, может зависеть, станет ли он величайшим игроком в истории»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Спенсер Динуидди Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди заявил, что понимает великих игроков, которые стремятся выиграть как можно больше чемпионских титулов.

«Если ты не в пятерке лучших за все время, через 2-3 года после завершения карьеры о тебе забудут. Давайте будем честными, о ком мы все время говорим? Если ты не изменил культуру, как Аллен Айверсон или Стеф Карри, и если ты не Кобе, Майк или Леброн, о тебе не говорят.

Если бы Шака не было на TNT каждый вечер, мы, возможно, не говорили бы о нем так часто. А он самый доминирующий игрок в истории.

И я понимаю, почему эти парни гонятся за перстнями. От того, завоюет ли Леброн еще один перстень, может зависеть, станет ли он величайшим игроком в истории или нет. Я полностью понимаю погоню за перстнем, если ты близок к тому, чтобы обойти Кобе или Джордана. Но если ты не входишь в Топ-20, это касается только тебя», – сказал Динуидди.

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9 комментариев

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MikeABLG
Ответ RAMIK
Не согласен. Ценость титулов тоже немаловажный фактор. Сколько было титулов у Джордана до Пиппена? Пиппен был топ 5 игроков лиги, и после его подписания Булз стали явными фаворитами в лиге. Явными! Даже когда Майкл уходил, команда оставалось конкурентна в лиге. Это великий игрок без сомнения, но и заслуги ЛеБрона не менее яркие. Столько финалов с мёртвыми Кавальерс это дорого стоит! Количество титулов не стоит ставить на 1 место.
Уточните, пожалуйста, он точно до подписания в Буллз был в топ-5 лиги?
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дамир дугаров
Ответ Вадим Дзахоев
Хоть я и большой фан Брона, но даже еще два перстня никак этому не поспособствуют. Это место уже занято
Еще один перстень станет явным апгрейдом. Про два и говорить страшно
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A. V.
Ответ Вадим Дзахоев
У Билла Рассела, к слову, 11 перстней, но даже он не на уровне величайшего
Для зомбированных это не аргумент
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xamer 9
Ответ Maverick_388
То что Шак самый доминирующий игрок в истории , придумал лично сам Шак.
Ну вот для Спенсера он самый доминирующий, потому что он "рос" на его играх.
О’Нил точно входит в список лучших центровых всех времен, как и Уилт, Карим, Билл, Робинсон, Юинг, Данкан, Мэлоун ..
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RAMIK
Ответ Вадим Дзахоев
Хоть я и большой фан Брона, но даже еще два перстня никак этому не поспособствуют. Это место уже занято
Не согласен. Ценость титулов тоже немаловажный фактор. Сколько было титулов у Джордана до Пиппена? Пиппен был топ 5 игроков лиги, и после его подписания Булз стали явными фаворитами в лиге. Явными! Даже когда Майкл уходил, команда оставалось конкурентна в лиге. Это великий игрок без сомнения, но и заслуги ЛеБрона не менее яркие. Столько финалов с мёртвыми Кавальерс это дорого стоит! Количество титулов не стоит ставить на 1 место.
+4
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+4
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Mr.BadGuy
Ответ Вадим Дзахоев
Хоть я и большой фан Брона, но даже еще два перстня никак этому не поспособствуют. Это место уже занято
если бы Бронислав привел у титулу Уэстбрука, это перебило бы все заслуги ЭмДжея. Но Брон сам отказался от этого квеста.
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Maverick_388
То что Шак самый доминирующий игрок в истории , придумал лично сам Шак.
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Вадим Дзахоев
Ответ Вадим Дзахоев
Хоть я и большой фан Брона, но даже еще два перстня никак этому не поспособствуют. Это место уже занято
У Билла Рассела, к слову, 11 перстней, но даже он не на уровне величайшего
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Вадим Дзахоев
Хоть я и большой фан Брона, но даже еще два перстня никак этому не поспособствуют. Это место уже занято
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