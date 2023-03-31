Лидеры « » и в матче с «Милуоки» 140:99 набрали 40 и 30 очков соответственно.

Это десятая игра в сезоне-22/23, в которой каждый из представителей звездного дуэта «Селтикс» набирал как минимум 30 очков.

Последний раз подобное удавалось легендарному дуэту « » – Шакил О’Нил в сезоне-02/03.

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