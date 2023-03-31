Тейтум и Браун впервые после Кобе и Шака провели сезон с десятью матчами, в которых каждый набирал 30 и более очков
Лидеры «Бостона» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун в матче с «Милуоки» 140:99 набрали 40 и 30 очков соответственно.
Это десятая игра в сезоне-22/23, в которой каждый из представителей звездного дуэта «Селтикс» набирал как минимум 30 очков.
Последний раз подобное удавалось легендарному дуэту «Лейкерс» Кобе Брайант – Шакил О’Нил в сезоне-02/03.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
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