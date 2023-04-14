«Фенербахче» гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги

«Фенербахче» в четверг гарантировал себе участие в плей-офф .

Турецкий клуб (19-15) уступил « » со счетом 89:91, но поражение «Басконии» (18-16) от «Олимпиакоса» все равно вывело команду Димитриса Итудиса в решающую стадию сезона.

« » на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?