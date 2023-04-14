«Фенербахче» гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги
«Фенербахче» в четверг гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги.
Турецкий клуб (19-15) уступил «Црвене Звезде» со счетом 89:91, но поражение «Басконии» (18-16) от «Олимпиакоса» все равно вывело команду Димитриса Итудиса в решающую стадию сезона.
«Фенербахче» на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице.
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