Евролига. «Анадолу Эфес» – «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Монако» и другие матчи

В четверг, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут четыре матча.

В дерби турецких команд «Анадолу Эфес» встретится с «Фенербахче».

Лидер чемпионата «Барселона» в Испании сыграет с «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Испания – 20-5, Реал Испания – 20-6, Милан Италия – 17-8, Олимпиакос Греция – 15-9, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, Фенербахче Турция – 12-12, УНИКС Россия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Монако Монако – 14-13, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 10-15, Альба Германия – 9-16, Виллербан Франция – 9-17, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 7-17, Жальгирис Литва – 5-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна