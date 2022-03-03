Евролига. «Анадолу Эфес» – «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Монако» и другие матчи

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В четверг, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут четыре матча.

В дерби турецких команд «Анадолу Эфес» встретится с «Фенербахче».

Лидер чемпионата «Барселона» в Испании сыграет с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат  

Анадолу Эфес Турция  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
3 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Битси Баскония Испания
Дата проведения
3 марта, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
3 марта, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Монако Монако
Дата проведения
3 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 20-5, Реал Испания – 20-6, Милан Италия – 17-8, Олимпиакос Греция – 15-9, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, Фенербахче Турция – 12-12, УНИКС Россия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Монако Монако – 14-13, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 10-15, Альба Германия – 9-16, Виллербан Франция – 9-17, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 7-17, Жальгирис Литва – 5-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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