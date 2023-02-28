Сергей Моня останется в «Зените» до конца сезона («Свободный агент»)
Форвард Сергей Моня (39 лет, 202 см) останется в «Зените» до конца сезона.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент» со ссылкой на агента Мони, стороны продлили контракт, который заканчивался в феврале.
При этом сроки возращения ветерана в строй пока неизвестны. Последний раз Моня выходил на паркет 10 января в матче с «Локомотивом-Кубань».
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