Виталий Фридзон: «Старая школа» не могла позволить молодым победить»

Защитник « » остался доволен новым форматом звезд Единой лиги ВТБ, в котором «Старая школа» обыграла «Новую школу» со счетом 148:140.

«Да, это очень интересный опыт для всех нас. Лига — молодцы, что придумали такой формат. Это было что‑то новое. Я вспоминал свое детство, когда выступали Лев Лещенко, Татьяна Буланова и «Отпетые мошенники». Под эту музыку я ходил в школу, тренировался… Конечно, у меня шли мурашки по коже. Это было интересно. Мы видели, как зрители сегодня переживали, как им было интересно наблюдать за игрой. Каждый год лигой делается что‑то новое. Думаю, что получилось очень хорошее шоу и очень хороший матч.

Мы не могли сегодня проиграть, «Старая школа» должна была показать молодым, как нужно играть и куда нужно стремиться. Мы не могли дать молодым обыграть нас, потому что они потом ходили бы и говорили, мол, чему нам у вас учиться… Сказал ребятам перед четвертой четвертью, чтобы играли жестче. Задавили соперника авторитетом», — сказал Фридзон.

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