Виталий Фридзон: «Остались только решающие матчи»

Защитник « » поделился ожиданиями от воскресного матча против в лиге ВТБ.

«Очередной важный матч, на который мы серьезно настраиваемся. Матч звезд Единой лиги теперь позади, поэтому впереди остались только решающие матчи концовки регулярки и плей-офф.

Важно вернуться с этого небольшого перерыва в полной боеготовности, над чем мы и работали в последние дни», – сказал Фридзон.

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