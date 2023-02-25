Виталий Фридзон: «Остались только решающие матчи»

Теги УНИКС Виталий Фридзон Зенит Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от воскресного матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«Очередной важный матч, на который мы серьезно настраиваемся. Матч звезд Единой лиги теперь позади, поэтому впереди остались только решающие матчи концовки регулярки и плей-офф.

Важно вернуться с этого небольшого перерыва в полной боеготовности, над чем мы и работали в последние дни», – сказал Фридзон.

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