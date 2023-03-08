Форвард « » с высокой вероятностью пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

Как сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на источник, у 39-летнего форварда диагностировали тромбоз вен нижних конечностей.

В сезоне-22/23 Моня провел за «Зенит» 13 матчей. В среднем он набирал 2,2 очка и 2,3 подбора.

Контракт Мони рассчитан до мая 2023 года.

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