Сергей Моня, скорее всего, пропустит остаток сезона из-за тромбоза вен (Vprognoze.ru)

Теги травмы Сергей Моня Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Моня с высокой вероятностью пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

Как сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на источник, у 39-летнего форварда диагностировали тромбоз вен нижних конечностей. 

В сезоне-22/23 Моня провел за «Зенит» 13 матчей. В среднем он набирал 2,2 очка и 2,3 подбора.

Контракт Мони рассчитан до мая 2023 года.

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1 комментарий

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Nikita1981
Многолетние нагрузки не проходят бесследно...
Здоровья ветерану!
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