«Мемфис» стал 23-м соперником Леброна Джеймса в плей-офф. Это рекорд НБА

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Дерек Фишер НБА плей-офф Баскетбол

«Лейкерс» во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин (108:102) и вышли в плей-офф, где их соперниками в первом раунде будут «Гризлис».

«Мемфис» стал 23-м соперником Леброна Джеймса в сериях плей-офф за карьеру. Форвард «Лейкерс» обошел Дерека Фишера и стал рекордсменом НБА по этому показателю.

Серия «Гризлис» – «Лейкерс» стартует двумя матчами в Мемфисе. Первая игра состоится в воскресенье.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

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13 комментариев

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Stan WarHammer
Ответ Temer
He has not yet played against Cavs, Lakers, Clippers, Jazz, TWolves, Pelicans, and Kings. Thank me later.
Ну, значит, после Мемфиса будут Сакраменто, а потом ЛАК:) А в финале Кливленд:)
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Вадим flanec
На 23 и закончится.
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Марсель Объелся
Ответ paganism
Может не объелся, а обкурился?
согласен, погорячился
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Temer
He has not yet played against Cavs, Lakers, Clippers, Jazz, TWolves, Pelicans, and Kings.
Thank me later.
+2
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xjapan
Ответ Марсель Объелся
А еще он не играл против Кингс и Клипперс. Было бы интересно на это глянуть в этом ПО. И в финале с Кливлендом, единственные с востока с кем он тоже не играл
Красиво)
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paganism
Ответ Марсель Объелся
А еще он не играл против Кингс и Клипперс. Было бы интересно на это глянуть в этом ПО. И в финале с Кливлендом, единственные с востока с кем он тоже не играл
Может не объелся, а обкурился?
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Xell
Думаю будет 6игр. А выиграет тот у кого лидеры будут здоровые.
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Xell
Ответ МЗ
На фоне вымученного матча с Минькой складывается впечатление, что Мемфис просто разложит ЛАЛ 4-1 или максимум 4-2...
Вспомни 2020,паббл Лал начинал тоже кошмарно и в первых трех сериях проигрывал первый матч без шансов. А потом все мы знаем чем закончилось. С Финиксом в 2021Лал вели 2—1 в серии и +9 в середине 3четверти, когда сломался Дэвис. В общем то со здоровым Дэвисом Лейкерс смогут играть на равных с Любой командой в Лиге.
+2
-1
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siberiancom
Ответ МЗ
На фоне вымученного матча с Минькой складывается впечатление, что Мемфис просто разложит ЛАЛ 4-1 или максимум 4-2...
У меня от Лейкерс другое впечатление — что с кем бы они не играли, будет клатч:)
+10
-2
+8
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Марсель Объелся
А еще он не играл против Кингс и Клипперс. Было бы интересно на это глянуть в этом ПО. И в финале с Кливлендом, единственные с востока с кем он тоже не играл
+8
-1
+7
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Антон Антнов
Сакраменто - 24й
Клипперс - 25й
+2
-1
+1
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LBJ236
Круто
+2
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+1
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МЗ
На фоне вымученного матча с Минькой складывается впечатление, что Мемфис просто разложит ЛАЛ 4-1 или максимум 4-2...
+5
-5
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