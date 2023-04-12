«Мемфис» стал 23-м соперником Леброна Джеймса в плей-офф. Это рекорд НБА
«Лейкерс» во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин (108:102) и вышли в плей-офф, где их соперниками в первом раунде будут «Гризлис».
«Мемфис» стал 23-м соперником Леброна Джеймса в сериях плей-офф за карьеру. Форвард «Лейкерс» обошел Дерека Фишера и стал рекордсменом НБА по этому показателю.
Серия «Гризлис» – «Лейкерс» стартует двумя матчами в Мемфисе. Первая игра состоится в воскресенье.
Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама
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