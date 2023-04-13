Дрэймонд Грин: «Думаю, что «Лейкерс» выиграют серию у «Мемфиса»

Форвард « » считает, что серия первого раунда плей-офф « » – «Лейкерс» закончится победой команды Леброна Джеймса.

«Сложный матч для «Мемфиса». Думаю, что Леброн будет играть в том темпе, в котором захочет, и не будет подстраиваться под эту молодую команду из Мемфиса. любит проходить под кольцо, но там будет такой специалист по блок-шотам, как .

Мне, вероятно, нужно быть осторожнее и не давать им дополнительную мотивацию, потому что это наш следующий соперник, но думаю, что «Лейкерс» выиграют эту серию. Это будет непросто, но они выиграют», – сказал Грин.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама