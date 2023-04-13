Дрэймонд Грин: «Думаю, что «Лейкерс» выиграют серию у «Мемфиса»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что серия первого раунда плей-офф «Мемфис» – «Лейкерс» закончится победой команды Леброна Джеймса.
«Сложный матч для «Мемфиса». Думаю, что Леброн будет играть в том темпе, в котором захочет, и не будет подстраиваться под эту молодую команду из Мемфиса. Джа Морэнт любит проходить под кольцо, но там будет такой специалист по блок-шотам, как Энтони Дэвис.
Мне, вероятно, нужно быть осторожнее и не давать им дополнительную мотивацию, потому что это наш следующий соперник, но думаю, что «Лейкерс» выиграют эту серию. Это будет непросто, но они выиграют», – сказал Грин.
Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама
И да , Пол, важен для них, лучший разыгрывающий команды
НОП могли выиграть у Мини и тогда ЛАК играли бы с ЛАЛ в ПИ.
САК и Мишкам не стоит расстраиватся, у них молодые команды и впереди 5-6 топовых сезонов.
Что, что, а обходить острые углы Грин умеет.))