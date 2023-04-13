Дрэймонд Грин: «Думаю, что «Лейкерс» выиграют серию у «Мемфиса»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дрэймонд Грин Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что серия первого раунда плей-офф «Мемфис» – «Лейкерс» закончится победой команды Леброна Джеймса.

«Сложный матч для «Мемфиса». Думаю, что Леброн будет играть в том темпе, в котором захочет, и не будет подстраиваться под эту молодую команду из Мемфиса. Джа Морэнт любит проходить под кольцо, но там будет такой специалист по блок-шотам, как Энтони Дэвис.

Мне, вероятно, нужно быть осторожнее и не давать им дополнительную мотивацию, потому что это наш следующий соперник, но думаю, что «Лейкерс» выиграют эту серию. Это будет непросто, но они выиграют», – сказал Грин.

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15 комментариев

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Вадим flanec
Грин так говорит, как будто Уорриорз уже прошли Кингз в первом круге плей-офф.
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Михаил Евдокимов
Ответ Денис Храпунов
То то дело Кавай и Джордж, эти железобетонные. Плюс по серии с Денвером, мы знаем, что их ничего не может остановить, даже 2 очка на двоих в 4й четверти 7го матча.
А я где-то восхвалял ЛАК?) Я лишь указал, что Финикс в любой момент может дрогнуть, что даст неплохие такие шансы любой команде из зоны ПО в игре против них. А так, очевидно, ЛАК может травмироваться так же, да еще и с большей вероятностью, до сих пор не ясно когда там Джордж вернется.
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Ivan Rusak
Согласен с Драймондом
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Денис Храпунов
Ответ Михаил Евдокимов
Да и здоровье только хуже и хуже у него, да и Пол. Любой из них если вылетит или хотя бы чутка травмируется - команда сразу потеряет в классе и уже не будет таким уж явным фаворитом. И да , Пол, важен для них, лучший разыгрывающий команды
То то дело Кавай и Джордж, эти железобетонные. Плюс по серии с Денвером, мы знаем, что их ничего не может остановить, даже 2 очка на двоих в 4й четверти 7го матча.
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Nightyork97
За Кингс стоит притопить, этот быдлан уже готовит себе запасной вариант в случае отказа Лейкоба продлить его. Он хоть раз ругал Лейкерс или Леброна в этом сезоне?
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Михаил Евдокимов
Ответ Данил Ильинский
не неси чепухи. У лак не было никакого контроля, параллельный матч между ноп и волками был очень ровным до самого конца. Если бы они слили, а пеликаны вдруг затащили, то сейчас бы возились в плей ин. А так есть шанс против Финикса. По прошлому году все теперь знают, что Дюранту можно перекрыть кислород, если за него плотно взяться. Тейтум не даст соврать
Да и здоровье только хуже и хуже у него, да и Пол. Любой из них если вылетит или хотя бы чутка травмируется - команда сразу потеряет в классе и уже не будет таким уж явным фаворитом.
И да , Пол, важен для них, лучший разыгрывающий команды
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Данил Ильинский
Ответ Mr.BadGuy
ГСВ размотают САК в четырех. ЛАК дурачки, имея контроль над пятым местом зачем то выиграли ненужную игру. Давненько мы с ГСВ ПО не играли. Не помню уже когда это было последний раз. САК и Мишкам не стоит расстраиватся, у них молодые команды и впереди 5-6 топовых сезонов.
не неси чепухи. У лак не было никакого контроля, параллельный матч между ноп и волками был очень ровным до самого конца. Если бы они слили, а пеликаны вдруг затащили, то сейчас бы возились в плей ин. А так есть шанс против Финикса. По прошлому году все теперь знают, что Дюранту можно перекрыть кислород, если за него плотно взяться. Тейтум не даст соврать
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Cubs-V
Ответ Mr.BadGuy
ГСВ размотают САК в четырех. ЛАК дурачки, имея контроль над пятым местом зачем то выиграли ненужную игру. Давненько мы с ГСВ ПО не играли. Не помню уже когда это было последний раз. САК и Мишкам не стоит расстраиватся, у них молодые команды и впереди 5-6 топовых сезонов.
Какой контроль?
НОП могли выиграть у Мини и тогда ЛАК играли бы с ЛАЛ в ПИ.
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hodor 12
Не заслужили они проходить Мэмфис Мишки, вперёд!!!
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Mr.BadGuy
ГСВ размотают САК в четырех. ЛАК дурачки, имея контроль над пятым местом зачем то выиграли ненужную игру. Давненько мы с ГСВ ПО не играли. Не помню уже когда это было последний раз.
САК и Мишкам не стоит расстраиватся, у них молодые команды и впереди 5-6 топовых сезонов.
+3
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Jazzzz
Ну вот и проверим, понимаешь ли ты в баскетболе, как говорил)
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scorp19
Грин просто необъективен и топит за своего кореша Лепрона
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Light Yagami
Самая непредсказуемая серия, причём при любом исходе получим крутой мэчап во 2-м раунде (в кингз не верю, увы).
+2
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Daishi
>Думаю, что Леброн будет играть в том темпе, в котором захочет, и не будет подстраиваться под эту молодую команду из Мемфиса.

Что, что, а обходить острые углы Грин умеет.))
+7
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Undrey
не давать мотивацию будущему сопернику, тем самым дав её нынешнему)
+15
0
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