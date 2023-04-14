Разыгрывающий « » признался, что пока не решил, станет ли пользоваться в межсезонье опцией выхода из контракта и становиться свободным агентом.

«Мы потерпели драматичное поражение. Обидно завершать сезон вот так. Не буду торопиться с решением по опции на следующий сезон. На это уйдет какое-то время», – заявил Ванвлит.

Ванвлит может стать свободным агентом, либо остаться в «Рэпторс» на сезон-23/24 и получить 22,8 миллиона долларов.

В 70 матчах регулярки Фред набирал 19,4 очка, 4,2 подбора и 7,2 передачи в среднем за игру.

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