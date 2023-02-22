«Орландо» собирается предложить Фреду Ванвлиту «серьезную сумму» летом

Теги возможные переходы Орландо Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

«Орландо» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим «Торонто» Фредом Ванвлитом, который летом станет неограниченно свободным агентом.

Как сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер, «Мэджик» собираются предложить звездному баскетболисту «серьезную сумму».

Ранее Ванвлит отказался от продления контракта с «Рэпторс», которые предлагали ему 114 миллионов долларов за 4 года.

В нынешнем сезоне Ванвлит набирает 19,7 очка, 6,6 передачи, 4,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч. Он показывает худшую реализацию трехочковых за карьеру – 34,4%.

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6 комментариев

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RayRay
Он отказался от почти 30. Интересно , он слышал что-нибудь про Айзею «грузовика» Томаса и Денниса «дайте денег» Шрёдера ?
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AllanHouston
Ответ Южанин78
Касательно Коула есть у меня сомнения, но вот Саггс очень умный разыгрывающий. Но вряд ли они его отдадут.
А зачем кого-то куда-то отдавать, если у "Мэджик" места под потолком для прямого подписания будет достаточно?
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Южанин78
Ответ Nightyork97
Коул Энтони ничем не хуже, да еще и молодой. Зачем им это? Да еще и Саггс имеется.
Касательно Коула есть у меня сомнения, но вот Саггс очень умный разыгрывающий. Но вряд ли они его отдадут.
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Daff Rogers
Зачем....есть Фульц, Энтони, Саггс.
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Nightyork97
Коул Энтони ничем не хуже, да еще и молодой. Зачем им это? Да еще и Саггс имеется.
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j-rich
Значит Фулц аут. А вообще это дико рискованная сделка. Перстень у Ванвлита имеется, последний большой контракт и Фред никаких скидок делать не будет , на месте Орландо я бы крепко задумался
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