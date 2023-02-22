«Орландо» собирается предложить Фреду Ванвлиту «серьезную сумму» летом

« » заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим « » , который летом станет неограниченно свободным агентом.

Как сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер, «Мэджик» собираются предложить звездному баскетболисту «серьезную сумму».

Ранее Ванвлит отказался от продления контракта с «Рэпторс», которые предлагали ему 114 миллионов долларов за 4 года.

В нынешнем сезоне Ванвлит набирает 19,7 очка, 6,6 передачи, 4,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч. Он показывает худшую реализацию трехочковых за карьеру – 34,4%.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое