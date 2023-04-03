Фред Ванвлит: «Мы находимся в режиме «победа в каждой игре»

Звездный разыгрывающий « » после победы над « » (128:108) поделился задачами на остаток регулярного чемпионата-2022/23. Команда уже гарантировала себе участие в плей-ин и далее будет бороться за посев.

«Для нас очень важно попасть в восьмерку. В последние пару недель все было очень просто для нас – мы находимся в режиме «победа в каждой игре». Нам не о чем больше думать. Нужно выходить и выступать, играть изо всех сил и стараться взять дело в свои руки. Пытаемся играть в свой лучший баскетбол в этот период сезона», – сказал Ванвлит в послематчевом интервью.

«Торонто» делит с «Атлантой» одинаковый результат – 39-39 – но у американской команды лучше дополнительные показатели, поэтому канадцы занимают 9-ю строчку в Восточной конференции.

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